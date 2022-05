Beautiful, Sheila fuggirà di prigione? Le anticipazioni americane allarmano

Cos’hanno in serbo i produttori per Sheila nelle prossime puntate americane di Beautiful? Potrebbe avvenire un nuovo colpo di scena con la fuga della Carter dalla prigione. Certo, non è ovviamente scontato che riesca a fuggire dal carcere. Ma potrebbe comunque trovare un sistema da sfruttare a proprio vantaggio per scappare via e regalare un altro colpo di scena! Ridge e Taylor, dopo l’arresto di Sheila, si ritrovano a dover rassicurare Steffy, la quale sta ancora elaborando il lutto per la morte di Finn.

Mentre viene trasportata via dalla polizia, la Carter si lascia andare a una serie di minacce che non possono non spaventare la giovane Forrester. Al contrario, Ridge e Taylor non temono ulteriori ripercussioni da parte della dark lady, dopo averla consegnata alla giustizia. Le sue minacce, però, hanno fatto sorgere qualche sospetto nei telespettatori. In particolare, il pubblico americano crede che la trama legata a Sheila non sia terminata qui, anche perché c’è chi sospetta che Finn sia ancora vivo!

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Steffy, durante l’arresto di Sheila, giura a quest’ultimo che suo figlio Hayes non avrebbe mai nemmeno saputo della sua esistenza. Questo lascia la Carter furiosa e determinata a tornare per suo nipote. Infatti, in quel momento, promette che farà il suo ritorno per vendicarsi. Intanto, riceverà la visita in carcere di una Brooke piena d’ira, che alimenterà ancora di più la sua furia.

Come riporta CelebDirtyLaundry, per Sheila potrebbe presto presentarsi un’opportunità per fuggire di prigione: il trasferimento in un’altra struttura. Il vice capo Bradley Baker, se non starà attento, potrebbe perdere il controllo della Carter durante il viaggio nel furgone. Potrebbe, ad esempio, avvenire un incidente, che porterebbe indubbiamente Sheila a trovare la via di fuga.

I disastri durante il trasporto carcerario sono abbastanza comuni nella soap opera quando il cattivo di turbo deve tornare a piede libero. E questo sarebbe un’ottima possibilità per Sheila di mantenere la sua promessa di vendetta. E si pensa ormai da settimane che la Carter possa rapire il piccolo Hayes! Le ultime anticipazioni americane annunciano che alcune sorprese sulla Carter devono ancora arrivare!

Dunque, il pubblico può davvero attendere un simile colpo di scena? Va precisato che Steffy a breve dovrebbe lasciare per qualche tempo la trama della longeva soap opera americana. La sua interprete Jacqueline MacInnes Wood è attualmente incinta del suo terzo figlio, che è un maschietto! L’attrice dovrebbe, quindi, sfruttare il congedo di maternità.

Questo porterebbe Steffy per qualche tempo lontano dai riflettori oppure i produttori potrebbero aver trovato un’altra soluzione: per il momento l’attrice verrà ripresa solo nel viso, attraverso dei primi piani.