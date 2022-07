Beautiful puntate America, Finn fuggirà tra “elicotteri ed esplosioni”

Cosa accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful tra Steffy e Finn? Le ultime anticipazioni parlano di elicotteri ed esplosioni, che portano a pensare che ci saranno non pochi colpi di scena con la fuga del giovane medico da Los Angeles. Al momento, la figlia di Ridge si trova in Europa, dove vuole ritrovare la serenità perduta, insieme ai suoi due figli Kelly e Hayes. Non sa che Finn in realtà è ancora vivo e si trova sotto le cure della folle Sheila. Quest’ultima fugge di prigione e prende il controllo della situazione.

Come già anticipato, questa lunga guerra avrà un vincitore e sarà Steffy. Ma, nel frattempo, i telespettatori americani dovranno assistere a momenti di forte tensione. Sheila fugge dal carcere dopo aver compreso che Finn non è morto. Riesce a trovare il nascondiglio di Li Finnegan e a mettere quest’ultima fuori gioco. Ora, con l’aiuto di Mike Guthrie cercherà di salvare la vita di suo figlio, ancora in coma. Ebbene proprio nelle prossime puntate americane finalmente Finn si sveglierà, mainizialmente avrà problemi di memoria.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che, mentre tutti cercano Sheila e non immaginano che Finn è ancora vivo, quest’ultimo proverà molta confusione e rabbia al suo risveglio. Si ritroverà di fronte alla sua mamma biologica, a cui chiederà il motivo per cui non si trova in ospedale. Non solo, vorrà anche sapere cosa è successo a Steffy, in quanto non avrà idea se sua moglie sia sopravvissuta alla sparatoria.

Si pensa che Finn giocherà bene le sue carte, mettendo in atto un piano per riuscire a fuggire in tempo da quel nascondiglio. Dunque, sembra proprio che il medico sarà costretto a fingere di voler concedere il perdono a Sheila. Nella sua mente contorta, la Carter sarà davvero certa che suo figlio possa perdonarla dopo la sparatoria. Finn sarà, però, sicuro che tutti avevano ragione sul fatto che la sua mamma biologia rappresenta una minaccia.

Pertanto, dovrà giocare con attenzione. Secondo le ultime anticipazioni americane di B&B, il ricongiungimento di Finn e Steffy avverrà in Europa. Questo significa che il medico, a un certo punto, dovrà fuggire da Sheila e da Los Angeles per riunirsi con sua moglie. A dare qualche indizio su ciò che accadrà ci ha pensato l’interprete di Ridge, Thorsten Kaye.

Il cast si è raccontato sulle ultime riprese mentre celebrava il 35esimo anniversario della longeva soap opera. L’attore ha fatto sapere, in quella occasione, che il giorno dopo avrebbero girato delle scene che includono “elicotteri ed esplosioni”.

Sembra, quindi, che il viaggio di Finn verso Steffy sarà pieno di pericoli, con una Sheila pronta a tutto pur di evitare il loro ricongiungimento. E pare che la Carter riuscirà a seguire il figlio in Europa e questo la porterà a dover affrontare un esercito di agenti delle forze dell’ordine.

Alla fine, l’elicottero su cui si troverà Sheila potrebbe cadere dopo un’esplosione oppure finalmente verrà assicurata alla giustizia. Ora i telespettatori americani non vedono l’ora di assistere all’emozionante reunion di Steffy e Finn!