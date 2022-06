Beautiful puntate America, Finn: ci sarà una trappola? Un piano pericoloso

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il risveglio totale di Finn. Finalmente il marito di Steffy si sveglierà dal coma e non solo per qualche istante, ma riuscirà anche a riprendersi. Si ritroverà di fronte a Sheila, anziché vicino a Li Finnegan. È quest’ultima a nasconderlo dopo la sparatoria, non rivelando a nessuno che è ancora vivo. Alcuni indizi hanno subito fatto ipotizzare un simile scenario ed effettivamente così è. Nessuno sa che Finn non è morto, neppure Steffy, che lascia Los Angeles per riprendersi dall’accaduto.

E mentre la giovane Forrester si trova in Europa, Sheila scopre che Finn è vivo e si precipita nel nascondiglio di Li. Come già anticipato, avviene uno scontro tra le due mamme del medico, al punto che si arriva alla tragedia. Inseguita dalla Carter, la signora Finnegan muore nella sua auto. Bisognerà, però, fare attenzione a ciò che accadrà nelle prossime puntate americane, in quanto Li potrebbe essere ancora viva! In ogni caso a prendersi cura del marito di Steffy toccherà solo a Sheila.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Finn potrebbe affrontare qualche ostacolo nella strada del recupero. Quando Steffy si risveglia dal coma non ricorda nulla degli ultimi mesi e recupera la memoria solo dopo qualche giorno. Questo non dovrebbe accadere a Finn, visto che quando apre gli occhi per qualche istante fa proprio il nome di sua moglie.

A breve, Steffy tornerà in scena dopo il congedo di maternità preso dalla sua interprete, Jacqueline MacInnes Wood. Naturalmente per la giovane coppia Sheila rappresenterà una seria minaccia. Pertanto, lui dovrà trovare un modo per affrontare al meglio la situazione. Finn potrebbe tendere una trappola alla sua mamma biologica, fingendosi disposto a perdonarla.

Sheila non vuole altro che stare al suo fianco e vicino anche al nipotino Hayes. E Finn potrebbe sfruttare questa sua debolezza per tenerla in pugno il tempo necessario. Quando recupererà le forze e si sarà ripreso potrà finalmente prendere il controllo. Il medico giocherebbe sicuramente una buona carta tendendo questa trappola a Sheila.

Ciò che è certo è che Finn non accetterà mai di averla nella sua vita. Non riuscirebbe a darle il suo perdono dopo tutto quello che ha fatto. Nonostante ciò, potrebbe fingere e mettere in atto un piano pericoloso per consegnarla alla giustizia. Le anticipazioni americane di questa estate 2022 danno per certo che sarà Steffy a vincere questa guerra. Dunque, Sheila sembra avere le ore contate!