Beautiful puntate americane estate 2022: Steffy vs Sheila, chi la spunterà

Nelle prossime puntate che andranno in onda in America, la Carter si renderà conto di essersi messa contro la donna sbagliata

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano un’estate 2022 ricca di colpi di scena. Va precisato che questa trama andrà in onda nelle puntate tramesse in America. Il promo estivo vede come protagonista Sheila, la quale dovrà pagare per aver distrutto la vita di Steffy. Sembra proprio che, questa volta, la Carter si sia messa contro la donna sbagliata! In particolare, il promo prende inizio con una voce che fa notare come la temutissima dark lady sia colpevole di ogni delitto di questa fase della trama.

Per chi non lo sapesse, Sheila torna a Los Angeles rivelando di essere la madre biologica di Finn. Viene subito allontanata da Steffy, la quale ben presto scopre il suo subdolo piano contro Brooke e decide di affrontarla. Durante questo confronto avviene di tutto: Sheila spara a Finn per errore e poi completa l’opera colpendo anche la giovane Forrester. Entrambi finiscono in coma, ma tutti credono che il medico sia morto. Invece, la sua mamma adottiva, Li Finnegan, lo tiene nascosto attaccato ad alcuni macchinari, in un luogo misterioso.

Mentre Steffy decide di ritrovare se stessa con un viaggio in Europa, Sheila finisce in prigione e scopre che Finn è vivo. La Carter riesce a fuggire di prigione e a trovare suo figlio, ancora in coma. Proprio quando lei sta discutendo animatamente con Li, Finn apre gli occhi e pronuncia il nome di Steffy. La situazione per le due sue madri si complica ulteriormente, al punto che avviene un tragico inseguimento.

Li finisce in mare con tutta la sua auto e viene data per morta, secondo le anticipazioni americane di Beautiful. Ora l’intero promo estivo sottolinea che Sheila affronta la persona sbagliata, ovvero Steffy, la quale non si fermerà di fronte a nulla pur di allontanarla per sempre dalle loro vite. Nelle prossime puntate americane, la figlia di Ridge tornerà a Los Angeles e reagirà sicuramente male alle ultime notizie sulla Carter.

Su questo c’è certezza: sarà Sheila a pagare per tutto ciò che ha fatto. Tutti a Los Angeles saranno in allerta quando si tratta di Sheila, ormai a piede libero. Dunque, i protagonisti lotteranno per vendicare quanto accaduto a Steffy. Pare che Ridge possa reclutare Charlie Webber per mettere in atto un nuovo piano. Si pensa, addirittura, che questa alleanza contro Sheila vedrà protagonista Bill.

L’ipotesi è che lo Spencer salvi Li Finnegan e dia una mano a distruggere definitivamente la Carter. Sembra, però, che la reunion tra Steffy e Finn arriverà entro la fine dell’estate, dunque non dovrebbe essere imminente.

Intanto, Sheila si dirigerà verso il suo inevitabile destino. Non c’è modo che la faccia franca per tutto il male che ha provocato e a vincere alla fine sarà Steffy, affiancata da tutte le persone che tengono a lei.

Al momento, si ipotizza un destino tragico per Sheila, ovvero la sua morte. Altrimenti, la Carter potrebbe finire definitivamente dietro le sbarre.