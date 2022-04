Beautiful, Steffy lotta tra la vita e la morte: le reazioni di Liam e Hope

Finn muore e la giovane Forrester lotta per la sua stessa vita: i Lope scoprono tutto e corrono da lei in ospedale

Dopo la morte di Finn, tutti pregheranno affinché Steffy si risvegli. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che la giovane Forrester continuerà a combattere per la sua stessa vita nel letto d’ospedale. Per chi non lo sapesse, i produttori della soap opera avevano promesso, di recente, che sarebbe avvenuta una svolta che avrebbe cambiato per sempre la trama. Ed ecco che questo momento scioccante per i telespettatori americani è arrivato. Molti di loro hanno reagito davvero male sui social, tanto che sono arrivati non pochi commenti negativi verso i produttori.

Indubbiamente, hanno mantenuto la loro promessa: è stato davvero un momento scioccante per il pubblico. Facendo il punto della situazione, tra Steffy e Finn tutto sembra andare per il meglio, fino a quando lei fa una scoperta che non la lascia indifferente. La Forrester nota lo strano atteggiamento di Thomas, il quale dimostra di avere un segreto. E in effetti è l’unico a conoscenza del piano folle messo in atto da Sheila per vendicarsi di Brooke. Lo stilista non sa cosa fare, vorrebbe rivelare a tutti la verità sulla Carter, ma teme che così Ridge possa perdonare la Logan e lasciare di nuovo Taylor.

Nel frattempo, Steffy scopre tutto e decide di affrontare Sheila. Sin da subito, questo confronto in un vicolo de Il Giardino appare abbastanza pericoloso per la stilista, che viene minacciata apertamente dalla Carter. La figlia di Ridge non si fa intimidire e continua ad avvertire la dark lady: dirà tutto a Finn e la allontanerà per sempre da lui. Va precisato che Sheila è la madre biologica del giovane medico.

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che, durante questo scontro, la Carter punta una pistola contro Steffy. Proprio in quel momento, giunge sul posto il medico, che si posiziona tra loro e riceve il colpo mortale. Per sbaglio, Sheila uccide Finn! Quest’ultimo si sacrifica per salvare sua moglie, che però continua a essere in pericolo.

Subito dopo, Sheila spara anche a Steffy. Saluta suo figlio per l’ultima volta e scappa via. A scoprire questa scena drammatica è Deacon, il quale non immagina che l’artefice di tutto sia la Carter. Prima di andare via, la dark lady fa in modo che tutti appaia come una rapina. Sharpe chiama i soccorsi, che non appena arrivano dichiarano Finn morto.

Deacon chiede ai medici di continuare a provare a salvare il ragazzo, ma ormai è troppo tardi. Steffy finisce in ospedale in fin di vita, dove ad accoglierla c’è Bridget, appena tornata a Los Angeles. Nelle prossime puntate americane, la Forrester continuerà a lottare tra la vita e la morte.

Ridge, Taylor e Thomas si trovano già lì a vivere questa situazione drammatica. Ed ecco che anche Liam e Hope vengono messi al corrente della situazione. La figlia di Brooke visiterà il capezzale della sua eterna rivale per riflettere sulla loro complicata relazione.

Nonostante tutte le faide che hanno affrontato nel corso degli anni, Hope vorrà far sapere a Steffy quanto sia importante per lei. La giovane Logan sentirà come se tutti loro (Liam e i loro figli) siano collegati da un filo invisibile.

Hope farà un vero e proprio appello a Steffy: le chiederà di tornare da loro, perché hanno bisogno di lei. Intanto, Liam soffrirà parecchio e cercherà aggiornamenti da Bridget.

Le anticipazioni americane segnalano che la figlia di Brooke e Deacon avrà delle notizie positive da riferire. Lo Spencer sarà grato per questo e continuerà a pregare per la vita di Steffy.