Beautiful, Steffy lascerà Los Angeles: straziante saluto con Liam

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano la partenza di Steffy. La giovane stilista sta cercando di metabolizzare la morte di Finn. I telespettatori sanno ormai con certezza che il medico è ancora vivo, ma la nessuno tra i Forrester è a conoscenza del piano di Li Finnegan. Dunque, Steffy sarà convinta che il suo amato Finn sia morto e deciderà di lasciare per qualche tempo Los Angeles per ritrovare se stessa. Questo è il modo con cui i produttori hanno deciso di dare la possibilità a Jacqueline MacInnes Wood di approfittare del suo congedo di maternità.

L’attrice è diventata mamma per la terza volta e il pubblico, da quando è uscita fuori la notizia sulla sua gravidanza, si è spesso chiesto come avrebbero gestito l’assenza di Steffy. Con una partenza. Nelle prossime puntate americane, la giovane stilista avrà un’esplosione emotiva alla Forrester Creations. Deciderà di seguire il consiglio di Taylor, la quale vorrebbe che si concentrasse su se stessa per un po’ di tempo. Questo porterà la figlia di Ridge alla conclusione che ha davvero bisogno di fare un viaggio in Europa.

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Steffy ne parlerà subito con Liam. Quest’ultimo acconsentirà a lasciare che la sua ex moglie porti con sé la loro bambina, Kelly, e capirà che ha davvero bisogno di andare via per qualche tempo. Ebbene, il pubblico americano nei prossimi giorni vedrà Steffy singhiozzare tra le braccia di Liam, mentre lo saluterà.

La speranza della figlia di Ridge sarà quella di stare a Parigi per qualche tempo e di tornare solo quando sarà guarita. Porterà con sé i suoi figli Kelly e Hayes lontano da Los Angeles. E intanto Li Finnegan si concentrerà sulla ripresa di Finn. Come già anticipato, la donna che ha cresciuto il medico tiene a tutti nascosta la verità.

Finn dovrebbe presto svegliarsi dal coma, nel nascondiglio in cui viene ricoverato da Li. Si pensa che quest’ultima abbia, in realtà, un’alleata in questo suo piano, in quanto sembra strano che abbia messo in atto questo piano da sola. Sebbene a breve dovrebbe risvegliarsi, la guarigione di Finn non sarà immediata.

Dunque, ci sarà ancora molto lavoro da fare e sicuramente si sveglierà in segreto, mentre Steffy sarà alla ricerca della serenità in Europa. Quando Finn tornerà in scena sicuramente lascerà tutti sconvolti e, ovviamente, la giovane Forrester si scaglierà contro Li.

Non potrà accettare il fatto che le abbia tenuto nascosto per tutto questo tempo che Finn non è morto durante la sparatoria. Ma per questo bisognerà ancora attendere qualche settimana, visto che l’attrice Jacqueline MacInnes Wood si godrà qualche tempo la sua maternità.