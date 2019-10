Beautiful, Steffy frequenta un uomo: di chi si tratta? La reazione di Liam

Anticipazioni americane Beautiful, Steffy pronta a buttarsi in una nuova relazione

Nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful, arriva una svolta per Steffy. La giovane Forrester si riavvicinerà a Liam, mentre Hope sarà impegnata a portare via Douglas da Thomas. Lo Spencer non sarà per nulla d’accordo con il piano messo in atto dalla Logan, in quanto temerà per la sua vita. Ed ecco che, nel frattempo, trascorrerà del tempo con Steffy. In particolare, come vi abbiamo già anticipato, i due si riavvicineranno durante la serata di Halloween. Insieme parleranno dei momenti belli vissuti insieme e della famiglia che avrebbero potuto costruire insieme a Kelly. Sembrerà chiaro che entrambi siano, in realtà, rimasti con qualche piccolo rimpianto. Ma Steffy, dopo questa conversazione, riuscirà a sorprendere tutti. Stando alle ultime anticipazioni americane della soap, la giovane Forrester farà intendere a Liam di avere un appuntamento con un altro uomo. Dunque, si può accendere una nuova speranza per i fan della Forrester, che da qualche tempo sperano di vederla felice al fianco di un altro uomo.

Beautiful puntate americane, Steffy rivela a Liam di avere un appuntamento

I fan di Steffy vorrebbero vederla sorridere insieme a un altro uomo, dopo le tante sofferenze vissute con Liam. Ebbene pare che arriverà presto questo momento. La giovane Forrester rivelerà all’ex marito di aver deciso di uscire con un altro. Chi sarà? Le ultime anticipazioni non svelano il nome del fortunato, ma possiamo intanto farci un’idea. Sicuramente non stiamo parlando di Wyatt, il quale è al momento diviso tra Sally e Florence. Bill, invece, è attualmente impegnato sentimentalmente con Katie, che ha da poco subito un delicato intervento chirurgico. Chi potrebbe, dunque, chiedere a Steffy di uscire per un appuntamento? Il pubblico spera di vedere la giovane Forrester insieme a una sua vecchia conoscenza!

Steffy pronta a una svolta: Liam di nuovo tra la Forrester e Hope

Steffy potrebbe decidere di concedere, finalmente, a Leo un’uscita insieme. Stiamo parlando di uno dei maggiori compratori della Forrester Creations, che ha già chiesto alla donna un appuntamento. La figlia di Ridge, però, rifiuta inizialmente di uscire con l’affascinante uomo. Nel frattempo, Liam si ritroverà a vivere una situazione alquanto difficile. Da una parte vedrà Hope disposta a tutto pur di salvare Douglas, dall’altra Steffy pronta a ricominciare da zero con un altro uomo. Pertanto, lo Spencer proverà nostalgia per i momenti vissuti con la Forrester e vedendola ora avere un appuntamento con un altro lo porterà ad affrontare un periodo complicato.