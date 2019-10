Beautiful anticipazioni americane, Wyatt inganna Sally? La confessione

Anticipazioni americane Beautiful, Wyatt tra Sally e Florence: Quinn pronta a tutto

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un nuovo momento di crisi tra Wyatt e Sally. Ebbene sembra proprio che il giovane Spencer si renderà conto di essere ancora innamorato di Florence, la sua ex fidanzato delle superiori. La ragazza è amata e sostenuta da Quinn, che non ha mai accettato realmente Sally. Flo si rivela essere una Logan (in quanto figlia del defunto Storm) e Wyatt, non appena scopre una bugia della Spectra, decide di ritornare tra le sue braccia. La loro love story procede a gonfie vele, fino a quanto non esce fuori la verità sulla figlia di Hope e Liam. Florence rappresenta la donna che finge di voler dare un adozione la bambina, permettendo così al dottor Reese di portare a termine il suo piano. Non appena viene a conoscenza di quanto realmente accaduto, Wyatt chiude la sua relazione con Flo e cerca subito di tornare tra le braccia di Sally. Nel frattempo, la Logan viene arrestata per poi uscire grazie all’intervento di Ridge. La ragazza avrebbe voluto rivelare a Hope la verità su sua figlia, ma non ha mai trovato il coraggio di farlo.

Beautiful puntate americane: Quinn vuole vedere Wyatt tornare con Florence

Florence finisce per essere detestata da tutti, in particolare dalle Logan. Ma ecco che riesce a riscattarsi con un grande gesto: salva la vita a Katie donando in segreto il suo rene. Non appena viene alla luce questa verità, Wyatt sembra tornare indietro sui suoi passi. Ricordiamo, però, che lo Spencer fa la proposta di matrimonio a Sally. Dunque, la situazione diventa davvero complicata per Wyatt. La povera Spectra non sa ancora cosa potrebbe accadere, in quanto si è fidata della dichiarazione d’amore fatta dallo Spencer durante la proposta di matrimonio. Intanto, anche Bill inizia a ricredersi su Florence. Proprio in questa circostanza, Quinn chiede al capo della Spencer Publications di aiutarla a far tornare Wyatt tra le braccia di Flo. Un inganno crudele ai danni di Sally!

Quinn e Bill uniti contro Sally: Wyatt si rende conto di amare ancora Flo

Quinn vuole a tutti i costi vedere Wyatt tornare insieme a Flo. La Fuller non accetta di vedere il figlio con Sally e, come sappiamo bene, non riesce mai a farsi da parte quando si tratta della vita amorosa del figlio. Raggiungerà così Bill, a cui chiederà di parlare con il loro ragazzo e di convincerlo a tornare con Flo. Ebbene lo Spencer si recherà dal figlio, stando alle ultime anticipazioni, e i due avranno una conversazione a cuore aperto. Proprio in questa circostanza, Wyatt ammetterà di provare ancora qualcosa nei confronti di Florence. Ma cosa accadrà a Sally che ha appena accettato di sposarlo? Wyatt la ingannerà per stare con Flo?