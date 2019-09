Beautiful anticipazioni americane: la proposta di matrimonio di Wyatt

Anticipazioni americane Beautiful: Wyatt e Sally tornano insieme e lui le chiede di sposarlo

Tra le tante tragedie, le anticipazioni americane di Beautiful questa volta segnalano un momento speciale per Wyatt e Sally. Ebbene il giovane Spencer fa la sua proposta di matrimonio alla bella rossa. Il tutto accade dopo che il figlio di Quinn chiude la sua relazione con Florence. Quest’ultima, per chi ancora non lo sapesse, aiuta il dottor Reese fingendo di essere la madre naturale della figlia di Hope e Liam. La giovane, più volte, cerca di rivelare la verità a Hope, sentendo dei forti sensi di colpa. Non solo, Flo scopre di essere una Logan, in quanto figlia di Storm Logan, fratello defunto di Brooke, Katie e Donna. Le tre accolgono a braccia aperte Florence nella loro famiglia, inconsapevoli della sua complicità con il dottor Reese. Non appena la verità esce fuori, la ragazza viene arrestata. Prima di finire in carcere, però, Flo inizia una storia d’amore con Wyatt, con cui aveva avuto una relazione diversi anni prima. Ma il giovane Spencer si vede costretto a chiudere così il loro rapporto.

Beautiful, Wyatt fa la sua proposta di matrimonio a Sally: lei inizialmente è in difficoltà

Wyatt e Florence dimostrano di essere fortemente interessati l’uno all’altra. Quinn appoggia questa relazione, felice che il figlio si sia finalmente allontanato da Sally. Ma ecco che quando il giovane Spencer scopre l’inganno della ragazza, chiude questa storia e torna tra le braccia della Spectra. Dopo qualche tempo di separazione, Wyatt comprende di non aver mai smesso di amare la bella rossa, tanto che arriva per loro un momento davvero romantico. Il giovane Spencer, convinto dei suoi sentimenti, chiede a Sally di diventare sua moglie! I due si scambiano un bacio passionale, ma la Spectra vuole restare con i piedi per terra ed essere sicura della sua risposta.

Wyatt e Sally, proposta di matrimonio: il giovane Spencer pronto a convolare a nozze

Sally espone i suoi dubbi e Wyatt, a questo punto, si inginocchia e le fa la proposta di matrimonio: “Sposami Sally”. Un momento romantico, in mezzo a qualche tragedia. Ricordiamo, infatti, che Katie finisce in ospedale. La più piccola delle sorelle Logan ha un collasso e il dottor Armstrong informa Bill che la donna ha bisogno di un urgente trapianto di rene.