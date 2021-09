Beautiful, Steffy dipendente dai farmaci: come e quando guarisce

La giovane Forrester finisce per accettare di farsi ricoverare in una clinica, quando riconosce di avere una dipendenza da farmaci, messa con le spalle al muro da Ridge, Liam e Finn

I telespettatori italiani stanno assistendo al duro momento di Steffy, la quale nelle prossime puntate di Beautiful dimostra di essere dipendente dai farmaci. Dopo l’incidente in moto – si è scontrata con Bill in modo casuale – la giovane Forrester ha cercato di fare ritorno a casa subito, per stare insieme alla sua piccola Kelly. Nella sua abitazione, però, la stilista accusa il colpo e appare davvero devastata dai dolori fisici. Thomas comprende, sin da subito, che sua sorella sta male, non solo fisicamente, ma anche nel suo cuore.

Tutto ciò che ha passato negli ultimi mesi, tra la fine della sua relazione con Liam e il ritorno di Beth tra le braccia di Hope, Steffy appare senza lucidità. Le anticipazioni svelano che nei prossimi giorni ha una furiosa lite con la Logan, che non porta a casa Kelly nel momento previsto. La giovane Forrester, probabilmente, si sente abbandonata e teme di perdere anche la sua bambina. Al suo fianco, comunque, c’è il dottor Finnegan, il quale cerca in tutti i modi di aiutarla a superare questo momento.

Purtroppo, Steffy continua ad assumere gli antidolorifici in modo non corretto e di questo se ne accorge Liam. Infatti, è proprio quest’ultimo a trovarla priva di sensi a casa. Non solo, il giovane Spencer trova delle pillole nascoste tra i cuscini dei divani. A questo punto, crede che la cosa migliore sia allontanare Kelly da Steffy per qualche tempo, senza alcuna cattiveria.

Liam vuole solo che la Forrester si riprenda e che la bambina non assista a tutto questo. Ma proprio in questa circostanza, Steffy ha una reazione che sconvolge tutti. Si convince del fatto che anche Ridge sia contro di lei. Infatti, il Forrester interviene per cercare di aiuarla. A questo punto, la stilista minaccia tutti, compreso lui, con un coltello.

Fortunatamente non accade nulla di tragico, in quanto la stessa Steffy lascia cadere l’oggetto prima di compiere un gesto sconsiderato. Dopo aver perso Kelly e avere avuto questa crisi, la giovane Forrester riconosce di avere un problema.

Messa con le spalle al muro da Ridge, Liam e Finn, Steffy non può negare di aver sviluppato una dipendenza da farmaci. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che la stilista accetta di farsi ricoverare in una clinica per contrastare questo problema.

Nel frattempo, a prendersi cura di Kelly ci pensano Liam e Hope. Questo non significa che i telespettatori non vedranno per lungo tempo Steffy sulla scena. Infatti, non passa troppo tempo e il pubblico noterà che tra la Forrester e Finn sta nascendo qualcosa di speciale.

La loro è una coppia che è attualmente protagonista della trama che va in onda in America!