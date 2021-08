Anticipazioni Beautiful: Steffy disperata minaccia tutti con un coltello

Un periodo davvero complicato quello che affronta Steffy nelle prossime puntate italiane di Beautiful. La giovane Forrester perde completamente il controllo dopo l’incidente. Ha fatto ritorno a casa come desiderava, ma i dolori fisici continuano a esserci. Ed ecco che inizia a fare abuso di farmaci! A scoprire cosa sta combinando Steffy è Liam, il quale insieme a Hope sta cercando di dare serenità a Kelly.

Le anticipazioni segnalano che il giovane Spencer trova la sua ex moglie svenuta sul pavimento. Non solo, trova una serie di pasticche nascoste sotto i cuscini del divano. Di fronte a questa situazione, Liam si ritrova costretto a prendere una drastica decisione, ovvero quella di portare via con sé Kelly. Questo suo gesto non può che peggiorare le condizioni di Steffy.

La giovane stilista non riesce a impedire a Liam di portare via con sé la loro bambina. Appena riprende le forze, però, decide di affrontare tutti coloro che, al momento, vede come dei nemici. Ebbene, Steffy si reca a casa di Brooke. Qui chiede alla Logan di ridarle indietro sua figlia, accusando Liam di rapimento. In realtà, lo Spencer vorrebbe solo dare tranquillità a Kelly fino a quando lei non si sarà ripresa.

Oltre questo, nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy accusa Liam di averle tolto Phoebe (in realtà Beth) e di averla poi abbandonata al suo dolore. Passa poi a Hope, facendole presente che le ha portato via prima lo Spencer, poi Phoebe. Non solo, la accusa di aver strappato Douglas dalle braccia di Thomas. Ora è convinta che la giovane Logan voglia anche ‘rubarle’ Kelly.

Steffy ne ha per tutti, esplode infatti pure contro Brooke. Secondo la giovane Forrester, la Logan sarebbe l’origine dei suoi dolori. Crede che abbia distrutto la sua famiglia in passato, proprio come Hope sta facendo con lei. Intanto, Thomas fa sapere a Ridge quello che sta accadendo.

Preoccupato e ignaro di quello che sta davvero succedendo a sua figlia, pensa che si tratti dell’ennesima ingiustizia da parte delle Logan e degli Spencer. Quando, però, arriva a casa di Brooke comprende che Steffy ha davvero bisogno di aiuto.

Ridge tenta di calmare sua figlia e di prendere la situazione in mano. La giovane stilista, però, ne ha anche per lui. Lasciando tutti sconvolti estrae poi un coltello dalla tasca e inizia a lanciare minacce.

Furiosa anche con Ridge, in quanto convinta che si sia schierato con le Logan, continua a inveire contro i presenti. Steffy sente di non essere compresa da loro, ma fortunatamente non fa del male a nessuno.

Infatti, abbassa subito l’arma e lascia la casa di Brooke, profondamente sconvolta e fuori di sé.