Beautiful, Liam trova Steffy priva di sensi: la drastica scelta su Kelly

Nelle prossime puntate Steffy vive un vero e proprio dramma. Le anticipazioni di Beautiful segnalano la giovane Forrester si ritrova ad affrontare un momento davvero difficile, tanto che Liam si ritrova costretto a prendere una decisione sconvolgente. Il tutto accade quando Steffy torna a casa dopo l’incidente in moto. La figlia di Ridge fa di tutto affinché possa fare ritorno dalla sua Kelly, sebbene senta ancora molto dolore.

Le vengono prescritti degli antidolorifici e, intanto, Liam e Hope decidono di intrattenere la bambina, facendole trascorrere del tempo con la loro Beth. Ma l’incidente in moto rappresenta l’inizio di un lungo dramma. Infatti, Steffy inizia ad abusare degli antidolorifici per non sentire più dolore. La sua dipendenza la porta anche a scontrarsi duramente con Hope.

Lo stato mentale della figlia di Ridge rischia di essere compromesso. La situazione degenera quando un giorno la Logan non le porta a casa la piccola Kelly. Addirittura Hope si ritrova costretta a parlare della strana situazione con il dottor Finn, colui che sta seguendo la cura di Steffy. Intanto, Thomas comprende che sua sorella sta ancora elaborando quanto accaduto con Liam.

Il giovane stilista capisce che Steffy non è riuscita ancora a superare il ritorno dello Spencer con Hope e l’allontanamento di Phoebe/Beth. A complicare la situazione ci pensa Vinny, che sembra essersi invaghito della Forrester. L’amico di Thomas, convinto di poterla aiutare, le fa avere dei medicinali più forti per contrastare gli atroci dolori.

Ma Steffy inizia ad abusare di queste pillole, tanto che perde completamente il controllo. Con il trascorrere delle puntate di Beautiful, il pubblico italiano vedrà la Forrester nascondere i medicinali sotto i cuscini.

Questa particolare e triste situazione non passa inosservata a Liam e Hope. In particolare, il primo trova Steffy svenuta sul pavimento di casa sua. In questa circostanza, scopre che la sua ex moglie sta nascondendo i medicinali.

A questo punto, Liam si ritrova costretto a fare una drastica scelta: porta via la piccola Kelly. Questo riesce a riportare Steffy sulla buona strada? Ebbene no, perché a questo punto la Forrester perde completamente il controllo.

Non accetta assolutamente il fatto che Liam e Hope vogliano tenere con loro sua figlia e si convince del fatto che vogliano portarle via tutto. Pertanto, la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente.

Ridge, nel frattempo, non è a conoscenza di quello che sta accadendo a sua figlia. A metterlo al corrente della situazione ci pensa Thomas. Tutti si ritrovano, ora, costretti a intervenire.