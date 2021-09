Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 5 agosto all’11 settembre

Le puntate italiane di Beautiful che andranno in onda da domenica 5 a sabato 11 settembre 2021 vedono al centro dell’attenzione la drammatica situazione che sta vivendo Steffy. Le anticipazioni rivelano che Hope e Liam sono sempre più felici della loro nuova vita insieme ai bambini Douglas, Kelly e Beth. Intanto, però, la Forrester non riesce ancora a riprendersi dall’incidente. Neanche le attenzioni di Thomas riescono ad aiutarla in questo momento così difficile. Bill, invece, ammette di essere molto fiero di Liam, il quale usa gran parte del suo tempo per stare insieme ai suoi figli.

Pertanto, lo perdona per essere arrivato tardi in ufficio, dove insieme a Justin e Wyatt vengono definiti i punti di un importante contratto. Hope e Liam tengono la piccola Kelly a casa loro per la notte. Quando arriva il momento di riaccompagnare la bambina a casa di Steffy, la Logan ci ripensa in quanto nota che si sta divertendo a giocare insieme a Douglas e Beth.

Ed ecco che si reca dalla Forrester a comunicarle la cosa. Avviene qualcosa di inaspettato per Hope: Steffy reagisce in modo aggressivo, tanto che anche Thomas inizia a preoccuparsi. Infatti, a causa degli antidolorifici che sta assumendo per i dolori provocati dall’incidente, è come se avesse perso la ragione. Liam non può non preoccuparsi per questa situazione e ne parla con Bill, Wyatt e Justin.

Intanto, Hope si trova a casa di Steffy, la quale appare abbastanza furiosa per il fatto che non le ha riportato sua figlia. Non solo, non intende ascoltare la Logan e le sue preoccupazioni sulla sua salute. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che, proprio nel momento in cui c’è una discussione in corso tra Brooke e Steffy, arriva il dottor Finnegan.

Parlando con Bill, Liam si chiede se tenere lontana Kelly per cercare di aiutarla non stia, invece, peggiorando le condizioni di Steffy. Ad affrontare quest’ultima ci pensa Finn, il quale intuisce che è dipendente dai farmaci. Nel frattempo, Liam viene a conoscenza di quanto accaduto e Bill ironizza sul motivo per cui il giovane medico sia passato a trovare Steffy.

La figlia di Ridge non chiede aiuto né a Liam né a Hope, bensì a Finn, il quale tenta di convincerla del fatto che il problema non sia solo fisico ma anche nell’anima. Dopo una lunga conversazione, Steffy gli chiede nuovamente una ricetta per una medicina che possa calmare i suoi dolori.

E mentre cerca di creare con lei un rapporto sereno, Finn le fa notare che c’è il rischio che lei stia diventando dipendente dai fermarci e che abbia dei problemi psicologici che presto potrebbero aggravarsi.