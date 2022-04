Beautiful, Steffy crede di essere sposata con Liam: “Si scatenerà l’inferno!”

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda stasera in America Steffy crederà di essere ancora sposata con Liam. Ciò che accadrà nel corso di questo episodio sarà fondamentale per la svolta per i produttori hanno preparato per la trama. Il produttore Casey Kaspryzk è convinto che questo appuntamento scatenerà il panico sui social network, di nuovo. I fan non accetteranno di vedere, ancora una volta, Steffy elemosinare l’amore di Liam, quando in realtà era appena riuscita a crearsi un futuro insieme a un altro uomo che ha sempre amato solo lei, Finn.

Casey Kaspryzk è lo stesso produttore che aveva annunciato su Bold Live che sarebbe avvenuto un colpo di scena che avrebbe cambiato per sempre la trama della soap opera americana. E in effetti questo è proprio ciò che accade. La morte di Finn cambia decisamente le carte in tavola. “Si scatenerà l’inferno”, ha affermato Kaspryzk parlando di ciò che invece succederà nella puntata di stasera. Va precisato che il pubblico di Canale 5, per assistere a questa fase della trama, dovrà attendere ancora molto tempo.

Intanto, le ultime anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Steffy in ospedale sarà abbastanza vigile da poter parlare un po’ di più con i suoi cari. Liam vorrà vederla e farle sapere quanto fosse preoccupato per lei. Ed ecco che, a questo punto, Steffy piangerà mentre chiamerà lo Spencer il suo “dolce marito” e gli accarezzerà la guancia. Liam si renderà, appunto, conto che la Forrester crede che siano ancora sposati.

Quando scoprirà l’amnesia di sua figlia, Ridge sarà molto preoccupato per il suo stato mentale. Tutto questo porterà a una situazione davvero complicata, in quanto Steffy non avrà alcun ricordo di John “Finn” Finnegan e del loro figlio Hayes. Il pubblico americano già si è ribellato apertamente per la morte del medico e ora non accetterà il fatto che la stilista voglia ancora stare insieme a Liam.

I telespettatori da sempre chiedono una svolta per la felicità di Steffy. Ora che i produttori li avevano accontentati, ecco che avviene il drastico cambio di rotta. Come Brooke, Taylor e Ridge, anche Hope, Steffy e Liam sono destinati a tenere in piedi il triangolo amoroso. Si pensa che questo segnerà l’ennesimo nuovo inizio per gli Steam.

Chiaramente, Hope non reagirà bene a tutto questo e cercherà, con l’aiuto di sua madre, di riportare Steffy alla realtà! Ed è ovvio che questo porterà a nuove lotte.

Beautiful anticipazioni americane, come muore Finn

Finn muore per salvare Steffy. Quest’ultima sta affrontando Sheila in un confronto molto pericoloso nel vicolo de Il Giardino. Qui riserva alla dark lady varie minacce. Come si poteva immaginare, la Carter non prende affatto bene le parole della stilista, tanto che tira fuori una pistola e gliela punta contro. Proprio in questo momento arriva Finn che prende il colpo mortale!

Non finisce qui, perché Sheila spara anche a Steffy subito dopo. Dopo di che, prepara la scena affinché passi come una rapina finita male e fugge via. A trovare la giovane coppia in questo stato è Deacon, che inconsapevole di tutto chiama i soccorsi. Purtroppo i medici annunciano la morte di Finn. Invece, Steffy finisce in coma.

Fortunatamente, la giovane Forrester si sveglia, ma non ricorda nulla dell’ultimo periodo. Questo dà un grande vantaggio a Sheila, che può continuare a girare per le vie di Los Angeles indisturbata. Ma bisognerà fare attenzione alle sue prossime mosse, visto che pianificherà di uccidere Steffy!