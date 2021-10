Beautiful: Quinn sceglie Eric, ma lui scopre il segreto di Donna

La designer di gioielli fa la sua scelta, ma sembra non bastare per ricucire il suo rapporto con il Forrester

Quinn sceglie tra Eric e Carter. Le anticipazioni americane di Beautiful vedono la designer di gioielli mettere fine alla sua storia con l’avvocato, per tornare definitivamente a essere la signora Forrester. Per chi non lo sapesse, avviene una rottura per questa coppia. Brooke scopre che Quinn tradisce Eric con Carter e ottiene la sua vendetta. Non appena viene a conoscenza della verità, il padre di Ridge decide di passare subito al divorzio. Ed ecco che la Fuller torna magicamente tra le braccia dell’avvocato, con cui continua a vedersi di nascosto.

Ignaro di ciò, Eric perdona Quinn e poi le fa una proposta indecente. Questa situazione, però, non va avanti per le lunghe. Ridge scopre la verità e si oppone immediatamente al folle piano del padre. Non solo, parlando con Katie, il patriarca della famiglia Forrester si rende conto che non è possibile continuare così. Pertanto, mette sua moglie di fronte a una scelta: deve lasciare definitivamente Carter se vuole stare insieme a lui. A questo punto, con grande rammarico, Quinn decide di dimenticare i sentimenti che prova nei confronti dell’avvocato.

Tutto sembra tornare così alla normalità, ma in realtà la situazione è ben diversa. Ora per Eric e Quinn potrebbero esserci delle ferite troppo grandi e nelle prossime puntate americane di Beautiful le loro vite subiranno altre svolte. Mentre Carter sembra trovare consolazione con Katie, il Forrester ascolterà di nascosto una confessione di Donna, la quale ammetterà di essere ancora innamorata di lui.

Per caso, il Forrester scoprirà la verità della Logan, che confesserà di amarlo ancora. Non solo, rifletterà sui bei ricordi che hanno insieme e su quanto le manchi stare insieme a lui. Di fronte a questa verità, Eric non riuscirà a non commuoversi. Brooke, che ormai da tempo spinge sua sorella a rifarsi avanti con suo suocero, sarà ancora pronta a ostacolare Quinn.

Questa volta lo farà, non solo per allontanarla dalla sua famiglia, ma anche per permettere a Donna di essere felice con la persona che ama. Eric si renderà conto che la Logan effettivamente prova per lui dei sentimenti dal profondo e che potrebbe essere lei la donna che merita il suo amore. Questo, però, non significa che sarà già pronto a chiudere con Quinn.

Sicuramente sarà il primo passo che porterà Eric a ripensare alla sua vecchia vita con Donna. Senza alcun dubbio, il Forrester farà fatica a togliersela dalla mente dopo quanto sentito. Pertanto, inizierà a domandarsi se si sta accontentando di Quinn, quando potrebbe avere una storia più significativa con la Logan.

Le anticipazioni dicono che Donna avrà ancora una possibilità per un futuro con Eric. Dunque, non dovrebbe affatto rinunciare a inseguire il suo sogno. Questo porterà indubbiamente Quinn ad avere qualche problema. La Fuller, dopo aver preso la sua scelta, potrebbe ritrovarsi sola e infelice!