Beautiful, Quinn fermerà le nozze di Carter! Ecco cosa accadrà sull’altare

Quinn fermerà il matrimonio di Carter e Paris nelle prossime puntate americane di Beautiful. La Fuller scoprirà il tradimento di Eric con Donna proprio quando l’avvocato sarà sull’altare con la giovane Buckingham. Questa fase della trama verrà trasmessa tra molti mesi in Italia, dove attualmente deve ancora andare in onda il tradimento di Quinn e Carter. Per chi non lo sapesse, la madre di Wyatt si lascia andare alla passione con l’avvocato. Ben presto questa relazione extraconiugale esce allo scoperto e la reazione di Eric è inaspettata.

Infatti, il patriarca della famiglia Forrester propone ai due amanti di continuare a incontrarsi di nascosto, per condividere la loro passione. Ma questo folle piano non ha i risultati sperati e presto tutto torna al suo posto. La Fuller dice addio a Carter e torna a essere di nuovo la signora Forrester. Il matrimonio di Quinn ed Eric, però, continua ad affrontare questa profonda crisi. Col passar del tempo, il Forrester trova conforto tra le braccia di Donna. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Fuller smaschererà suo marito.

Al beach club, Quinn scoprirà che Eric non gioca da tempo a pickleball. Il cameriere del posto le farà sapere che il Forrester si reca spesso in un bungalow privato. Insieme a Bridget, la Fuller beccherà così Eric e Donna a letto insieme! Finalmente il Forrester ammetterà di voler stare con la Logan e si dirà certo del fatto che, invece, Quinn dovrebbe dare una seconda possibilità alla sua storia con Carter.

Le anticipazioni americane segnalano che sarà proprio Eric a incoraggiare Quinn a fermare il matrimonio dell’avvocato. La Fuller farà una corsa contro il tempo, a bordo di una bicicletta che troverà incustodita sul posto. Salterà sulla bici e correrà verso Il Giardino, dove si starà svolgendo la cerimonia. Quinn arriverà sconvolta e rivelerà i suoi sentimenti a Carter.

Ovviamente, tutto questo sconvolgerà Paris sull’altare. L’avvocato non sarà cosa fare di fronte alla confessione di Quinn. Cosa farà a questo punto? Ebbene, sembra proprio che Carter non sposerà Paris. Le anticipazioni americane fanno sapere che la Fuller farà tutto ciò che è in suo potere per riconquistare l’avvocato.

Non solo, sembra che quest’ultimo ritroverà la serenità proprio a fianco della designer di gioielli. Dunque, pare che Quinn e Carter finalmente potranno vivere il loro amore alla luce del sole. Attenzione, però, perché Paris potrebbe non voler tirarsi indietro così facilmente. Già qualche tempo fa si ipotizzava una gravidanza che potrebbe mettere a rischio la storia di Quinn e Carter.