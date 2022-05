Beautiful, Quinn e Carter: una gravidanza potrebbe dividerli per sempre

Il pubblico americano spera di vedere Quinn e Carter in Beautiful avere una relazione stabile e duratura. I telespettatori italiani, invece, devono ancora assistere al primo avvicinamento tra i due, che genera non pochi colpi di scena. Infatti, nelle prossime settimane, Quinn tradisce Eric con Carter! Una coppia improbabile e inaspettata quella dei Quarter, che però ha appassionato moltissimo il pubblico in America, dove la trama è molto più avanti. Nonostante ciò, i produttori hanno poi schiacciato questo desiderio e riportato le cose alla normalità.

Infatti, dopo un folle piano di Eric, Quinn lascia Carter e torna a essere ufficialmente la signora Forrester. All’avvocato non resta altro che sfruttare al meglio questa seconda opportunità data dalla famiglia di Ridge e voltare pagina. Ma attenzione, perché le ultime anticipazioni americane annunciano un riavvicinamento per i Quarter! Prima di arrivare a questa fase, l’avvocato fa nascere un nuovo triangolo amoroso, che lo vede protagonista con Paris e Zende. Scendendo nel dettaglio, avvia una relazione segreta anche con la Buckingham.

Zende non sa nulla e, addirittura, confida a Carter il suo timore di perdere Paris. Si intromette in tutto questo anche la mamma della Buckingham, che vuole a tutti i costi vederla formare una coppia con il giovane Forrester. Ma nulla va secondo i suoi piani. Infatti, Paris si dichiara innamorata di Carter e mette una pietra sopra alla sua storia con Zende! Nel frattempo, però, Quinn inizia ad avere nuovi contatti con l’avvocato.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che la Fuller invita Carter a fare attenzione a Paris. Non crede che sia la donna giusta per lui. Inoltre, non sa che Eric la sta tradendo con Donna. Tutto questo sembra portare al lieto fine per i Quarter, tanto sperato dal pubblico. Infatti, l’avvocato mette la parola fine alla sua relazione segreta con la Buckingham e dichiara a Quinn di non averla ancora dimenticata.

Bisognerà fare attenzione alle prossime mosse di Paris, che potrebbe rovinare tutto. Mentre Quinn sembra non voler tradire nuovamente Eric (che intanto non si preoccupa di trascorrere momenti di passione con Donna), Carter appare ancora innamorato di lei. Nonostante questo, un loro ritorno di fiamma sembra più vicino che mai!

CelebDirtyLaundry anticipa che Paris potrebbe tendere presto una trappola a Carter con una gravidanza! Ebbene sì, nelle prossime puntate americane, l’avvocato si renderà conto che non può tradire di nuovo Eric lasciandosi andare con Quinn. Inoltre, in queste settimane, più volte ammette di voler costruire una famiglia e questo Paris lo sa.

Per tenerlo con sé, la Buckingham potrebbe mettere in atto un folle piano. In questi giorni, appare ossessionata dall’avvocato. Non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui senza combattere. Potrebbe riprendere l’idea di Sally Spectra, che voleva appunto incastrare Wyatt restando incinta. La stilista, però, non riuscì nel suo intento.

Ma Paris potrebbe, invece, portare a termine questo piano. La sua gravidanza, sicuramente, bloccherebbe una eventuale relazione di Carter e Quinn. Anche se lasciasse Eric dopo aver scoperto i tradimenti con Donna, la Fuller potrebbe non avere molte possibilità con l’avvocato.

Anche se bisogna comunque considerare che in B&B, le gravidanze hanno ostacolato una relazione solo per qualche periodo. Basta guardare cosa accade tra Steffy, Liam e Hope, ma anche tutte le vicende di Brooke, Ridge e Taylor.