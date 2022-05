Beautiful puntate America, Eric tradisce Quinn! La svolta inattesa

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano il tradimento di Eric! Il patriarca della famiglia Forrester tradisce Quinn insieme a Donna. Questo ciò che sta accadendo nelle puntate che stanno attualmente andando in onda in America. La designer di gioielli non immagina minimamente che suo marito si trovi nel letto insieme alla Logan e, intanto, si riavvicina a Carter. Il pubblico spera che ora per i Quarter ci sia la possibilità di formare una coppia ufficialmente. Per chi non lo sapesse, a breve anche il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere Quinn e Carter insieme.

La Fuller tradisce Eric con l’avvocato e si accende il caos a Los Angeles. Tra un piano indecente del Forrester e la rabbia di Ridge, alla fine Quinn decide di tornare tra le braccia del marito. Rimasto solo, Carter si avvicina a Paris, con cui avvia una relazione segreta. Proprio in questi giorni, l’avvocato decide di interrompere anche questa storia, per il bene di Zende, il quale crede di poter avere un futuro con la Buckingham. In questo triangolo, si inserisce Quinn, la quale ha diversi confronti con Carter.

I due ex amanti ricordano i momenti trascorsi insieme. Inconsapevole di ciò che sta accadendo alle sue spalle, Quinn insiste sul fatto che è ancora impegnata con Eric. Carter non vuole fare nulla per scuotere la barca dei Forrester, visto che gli è stata data una seconda possibilità. Quinn cerca comunque di far capire all’avvocato che Paris non è la donna che vedrebbe mai al suo fianco.

E mentre Steffy lotta con la perdita di Finn, Paris decide di confessare a Zende quanto accaduto con Carter. Per il giovane Forrester si tratta di un vero e proprio shock. Ed ecco che le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Eric e Donna finiscono a letto insieme! Il Forrester, Quinn e Carter stanno discutendo insieme su ciò che sta accadendo a Steffy, quando il primo riceve una chiamata.

A questo punto, afferma di essere stato invitato a giocare a pickleball. Non appena lui va via, Carter chiede a Quinn se tutto prosegue bene nel loro matrimonio. La Fuller ammette che dal suo punto di vista le cose sarebbero migliorate. E proprio durante questa conversazione, la designer di gioielli decide di ricordare solo quanto sia fortunata ad avere un uomo onesto al suo fianco.

Non sa che Eric non si sta recando a giocare a pickleball, bensì da Donna! Nelle prossime puntate americane di B&B, Quinn sarà ancora all’oscuro del tradimento. Il patriarca della famiglia Forrester, proprio in quel momento, si trova nel letto insieme alla Logan. Bisognerà ora capire perché sceglie di imbrogliare sua moglie invece di interrompere semplicemente la loro storia.

Certo, la Fuller l’ha tradito con Carter e il suo scopo potrebbe essere quello di vendicarsi. Forse vorrebbe solo liberarla per permetterle di stare con l’avvocato. Ma perché allora la sta prendendo in giro e ha una relazione segreta con Donna?

Almeno per il momento, Quinn non sospetterà che Eric le sia infedele e combatterà per non cedere ad alcuna tentazione con Carter. Ma si sa i segreti a Los Angeles non restano mai tali. Dunque, bisognerà scoprire come reagirà la Fuller quando scoprirà il tradimento di Eric!