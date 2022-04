Beautiful puntate America, Quinn distruggerà Paris: Zende sconvolto

By

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Quinn e Carter saranno sempre più vicini. La loro love story ha appassionato molto il pubblico in America, tanto che ora sono in molti a tifare per un ritorno dei Quarter. Sebbene la loro relazione segreta abbia colpito positivamente i telespettatori, i produttori hanno comunque deciso di troncarla, permettendo a Quinn di tornare a essere la signora Forrester. Ora, però, le cose stanno cambiando di nuovo e sembra che la designer di gioielli sia di nuovo interessata ad avere un futuro con Carter.

Ebbene, le anticipazioni americane rivelano che Quinn e Carter si ritroveranno ancora a parlare della loro storia. A breve, anche il pubblico di Canale 5 avrà modo di assistere al tradimento della Fuller ai danni di Eric. La loro passione si spegne e la madre di Wyatt trova conforto tra le braccia del migliore amico di Ridge. Trascorrono varie notti insieme e i sentimenti sembrano crescere sempre di più. Quando viene fuori la verità, tutti reagiscono un po’ male. Come si può immaginare, Brooke e Ridge si scagliano contro Quinn, mentre a Carter viene data una seconda possibilità in azienda.

Ma non finisce qui. Eric crede che sua moglie sia una persona passionale e che dovrebbe continuare a vedere Carter. Il motivo? Si scopre che il patriarca della famiglia Forrester ha un problema intimo e così non può dare tutto se stesso alla Fuller. A questo punto, propone a Quinn e Carter un patto davvero indecente. Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, questa scelta provoca una svolta decisiva.

Ridge viene a scoprire tutto e fa sì che suo padre cambi idea. A questo punto, Eric comprende di aver esagerato con questo patto e chiede a sua moglie di fare una scelta: essere la signora Forrester oppure salutare per sempre Carter. Ebbene, Quinn decide di tornare al fianco di Eric, spezzando il cuore dell’avvocato, che si avvicina a Paris.

La giovane Buckingham ha una relazione con Zende, ma cede alla passione con Carter. Tra loro nasce una relazione segreta, alle spalle del giovane Forrester. Paris sembra non essere più intenzionata a sposare Zende e più volte glielo fa presente, senza però confessargli il suo coinvolgimento con l’avvocato. Il nipote di Ridge non si arrende e continua a corteggiare la Buckingham, ignaro di tutto.

A complicare la situazione ci pensa la madre di Paris, che arriva a Los Angeles. Quest’ultima scopre come stanno davvero le cose e si dice pronta a tutto pur di portare sua figlia tra le braccia di Zende. La situazione precipita e Carter decide di mettere la parola fine a questa relazione. Si inserisce in tutto questo Quinn, alla quale Carter confessa di non aver mai smesso di pensarla.

Diventa chiaro che l’avvocato si sia avvicinato a Paris solo perché deluso dalla Fuller. Nelle prossime puntate americane di B&B, Quinn e Carter parleranno ancora della loro storia e riconosceranno l’importanza della loro attrazione reciproca. La designer di gioielli non vorrà che l’avvocato di disperi per Paris, in quanto potrebbe avere di meglio.

Quinn distruggerà la Buckingham, allontanandola sempre di più da Carter! Ed ecco che, intanto, Zende dovrà affrontare una scoperta sconvolgente. Di cosa si tratterà? Pare che Paris finalmente confesserà al giovanissimo Forrester il suo coinvolgimento con l’avvocato.

A questo punto, Zende combatterà affinché la Buckingham dimentichi Carter o la spingerà tra le sue braccia? Le anticipazioni americane affermano che alcuni sviluppi entusiasmanti stanno per arrivare. Dunque, non resta che attendere per scoprire se Quinn e Carter torneranno insieme.