Beautiful, Carter tradisce ancora i Forrester: Quinn agirà? Le anticipazioni

L’avvocato di nuovo nei guai per amore: questa volta la Fuller potrebbe lottare per proteggerlo dalla madre di Paris Buckingham

I telespettatori americani sperano di rivedere Quinn in scena nelle prossime puntate di Beautiful per Carter. I fan non hanno mai smesso di sognare un lieto fine per questa improbabile coppia. Per chi non lo sapesse, in America la trama è molto più avanti rispetto a quella che sta andando attualmente in onda su Canale 5. Dunque, il pubblico italiano ancora deve assistere al tradimento di Quinn e Carter. Si tratta di una situazione che tiene banco per diverso tempo e che in America ha tenuto i telespettatori incollati al piccolo schermo.

Alla fine, Quinn lascia Carter e torna tra le braccia di Eric, dopo una serie di svolte inaspettate. Mentre la Fuller ormai sembra essere tornata a rivestire il ruolo della signora Forrester, l’avvocato si ritrova a vivere in un altro triangolo amoroso. Tradisce nuovamente la famiglia di Eric e anche un suo caro amico. A un certo punto, Ridge inizia a sospettare che sia caduto nuovamente nella tentazione e i suoi dubbi finiscono su Quinn. Ma questa volta Carter è innamorato di Paris, la sorella di Zoe.

Non c’entra nulla la Fuller, che intanto disegna l’anello perfetto in modo che Zende possa fare una sorpresa alla Buckingham. Nel frattempo, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, scatta la scintilla tra Paris e Carter. Quest’ultimo non riesce a tenere a bada i suoi sentimenti e si ritrova a vivere di nascosto questa relazione, a causa della quale deve mentire anche al suo amico Zende.

Il nipote di Eric – fu adottato da Kristen Forrester e Tony Dominguez – non immagina minimamente che tra Carter e Paris possa esserci qualcosa. Sa che la Buckingham ha bisogno di tempo per riflettere sul loro futuro insieme, tanto che gli consiglia di vedere altre persone. A complicare la situazione ci pensa Grace Buckingam, la mamma di Zoe e Paris.

Arriva a Los Angeles e subito si interessa alla vita amorosa della figlia. Le piace molto Zende e spera che possano sposarsi. Intanto, però, scopre che in realtà Paris si vede di nascosto con Carter, che non riesce per nulla a convincerla. Nelle prossime puntate americane, Grace continuerà a remare contro questa coppia e consiglierà a sua figlia di rivedere Zende.

Non solo, la minaccerà facendole sapere di essere pronta a svelare il loro segreto, che porterebbe Carter nuovamente contro i Forrester. Grace si arrabbierà molto quando capirà che sua figlia pensa di aver trovato l’amore con l’avvocato. Entrerà in gioco Quinn a questo punto? Le ultime indiscrezioni rivelano che proprio la Fuller potrebbe decidere di intromettersi per proteggere Carter da Grace.

Infatti, Quinn potrebbe mettere a tacere la signora Buckingham e difendere il diritto dell’avvocato di avere una storia con Paris. Tra loro è rimasto un grande affetto e la designer di gioielli non si volterebbe dall’altra parte se mai lui avesse bisogno di aiuto.

Quinn vorrebbe che Carter trovasse amore e felicità. Dunque, potrebbe finire per fare il tifo per lui. Chiaramente quando la verità verrà a galla, Zende non prenderà affatto bene l’intromissione dell’avvocato.

Sembra aver capito che nella vita di Paris c’è qualcun altro, ma non immagina che sia proprio il suo amico Carter. In quanto Zende è un Forrester, questa situazione potrebbe provocare non pochi problemi all’avvocato, ancora una volta.