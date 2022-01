Beautiful puntate America, Carter mente ancora: Ridge sospetta di Quinn

Le ultime anticipazioni americane segnalano un altro avvicinamento per l’avvocato dei Forrester e lo stilista non può non dubitare di lui

È davvero finita tra Quinn e Carter? Sembra proprio di sì. La trama di Beautiful che sta attualmente andando in onda in America vede la Fuller felice e serena tra le braccia di Eric. L’avvocato dei Forrester, che riesce a ottenere il loro perdono con il tempo, si ritrova in un altro triangolo amoroso. Questa volta, non c’entra nulla la designer di gioielli. Eppure Ridge crede che tra loro ci sia ancora qualcosa. Come mai lo stilista ha questi sospetti? Nelle recenti puntate americane, Carter tiene segreta la sua nuova relazione, quella con Paris Buckingham.

Come già anticipato, l’avvocato si inserisce in una nuova dinamica amorosa, ma questa volta non c’entra nulla Quinn. Mantiene segreto il suo amore verso la sorella di Zoe per non destabilizzare Zende. Ridge non sa niente di tutto questo e cerca delle risposte, proprio perché non vorrebbe mai che suo padre si ritrovasse di nuovo tradito dalla Fuller. Sembra chiaro un po’ a tutti che Carter ha una donna nella sua vita. E per questo il Forrester inizia a indagare.

Mentre si trovano in azienda, Ridge si chiede se Carter non fosse ancora pronto ad avere una partner o se avesse già incontrato qualcuno. Nel frattempo, l’avvocato ricorda il bacio che si è scambiato con Paris. Di fronte allo stilista, però, ribadisce che nella sua vita non c’è nessuna donna. Ammette che non ha fretta, soprattutto dopo quanto accaduto con la Fuller.

A questo punto, Ridge si chiede se nella mente di Carter ci sia qualcun’altro, ad esempio Quinn. Ma prima ancora che possa rivolgergli questa domanda, lo stesso avvocato ricorda allo stilista che ha dato la sua parola, ovvero che non avrebbe più tradito Eric in quel modo. Inoltre, riconosce che ormai sta pensando sempre meno alla sua love story con Quinn.

Il pubblico americano, in realtà, avrebbe voluto che questa coppia si formasse davvero e che avesse il suo lieto fine. Eppure i produttori hanno scelto di portare Carter e Quinn su strade differenti. Questo non esclude, ovviamente, che in futuro tra loro possa riaccendersi quella fiamma.

Per il momento le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Carter è determinato nel dimostrare a Ridge che è la persona di un tempo, di cui tutti si possono fidare. Lo stilista spera comunque che l’avvocato non sia ricaduto nella tentazione di farsi coinvolgere da una donna impegnata.

E spera male! Infatti, Carter si inserisce tra Paris e Zende. Quest’ultimo non sa che a Capodanno tra la Buckingham e Carter c’è stato un bacio. Proprio per tale motivo, la sorella di Zoe decide di prendersi una pausa dalla loro relazione, senza però confessargli il tradimento.

Inconsapevole di quanto accaduto, Zende spera ancora che un giorno possa sposare Paris e avere un futuro con lei. Il cuore della giovanissima Buckingham, però, sembra battere solo per Carter.

Quando Zende scoprirà cosa sta accadendo sicuramente non la prenderà affatto bene, visto che più volte si confida anche con l’avvocato. La notte di Capodanno genera interessanti svolte amorose, come quella che vede protagonisti Brooke, Ridge e Deacon!