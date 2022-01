Beautiful, Carter invade un’altra coppia: questa volta non c’entra Quinn

Nella soap di Beautiful, Carter torna a essere protagonista di un altro triangolo amoroso. Questa volta, però, non c’entra nulla Quinn. Di recente i telespettatori americani, hanno visto l’avvocato dei Forrester provare un forte sentimento nei confronti della designer di gioielli. Per chi non lo sapesse, Eric perdona la Fuller dopo il folle piano ideato per separare Ridge e Brooke, ma accade qualcosa di inaspettato.

La loro intimità subisce uno stop e Quinn trova consolazione tra le braccia di Carter! Ebbene sì, il fidatissimo avvocato dei Forrester finisce nel letto insieme alla moglie di Eric! Un alto tradimento, che viene perdonato dal patriarca della celebre famiglia di stilisti. Dopo di che, il padre di Ridge fa una proposta indecente ai due amanti e il tutto diventa alquanto imbarazzante.

In breve tempo, la situazione sembra tornare alla normalità: Eric e Quinn si concedono l’ennesima possibilità, lasciando così Carter da solo. Inizialmente sembra che l’avvocato abbia un avvicinamento amoroso con Katie, ma la scintilla non scatta. Nonostante ciò, non rimane a bocca asciutta, visto che si butta subito in una nuova avventura, ancora come il terzo incomodo.

La notte di Capodanno accade di tutto nella trama della soap opera e non mancano i tradimenti. Mentre Brooke bacia Deacon, Paris tradisce Zende con Carter! I due si scambiano un bacio proprio quando il giovane Forrester ha intenzione di fare la sua proposta di matrimonio alla Buckingham.

Va segnalato che Zoe non si trova a Los Angeles, negli episodi che stanno attualmente andando in onda in America. Le ultime anticipazioni americane rivelano che Paris si ritroverà di fronte a un bivio.

Da una parte avrà Zende pronto a farle la proposta di matrimonio, dall’altra ci sarà Carter che le farà provare delle emozioni importanti. Sarà sempre più evidente che tra la Buckingham e l’avvocato ci sono dei sentimenti in ballo.

Si ritroveranno in un vero e proprio pasticcio! Ignaro di ciò, Zende deciderà di fare una grande sorpresa a Paris: farà arrivare a Los Angeles sua madre Grace Buckingham! Quando scoprirà questo regalo, la sorella di Zoe apparirà ancora più confusa.

Nel frattempo, la situazione non si metterà bene neanche per Carter! Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Zende confesserà proprio all’avvocato di avere un sospetto, ovvero che Paris provi qualcosa per un altro uomo.

Condividerà questa sua paura con Carter, il quale non potrà fare altro che restare in silenzio su ciò che è accaduto a Capodanno. Ma si sa a Los Angeles nessun segreto resta tale, la verità esce sempre fuori.

Dunque, bisognerà capire cosa farà Paris quando Zende verrà a conoscenza del suo rapporto con Carter. E anche questa volta l’avvocato si ritrova a invadere una coppia e a essere protagonista di un vero pasticcio!

Se fino a qualche mese fa questo personaggio è rimasto un po’ nell’ombra, ecco che ora la situazione è cambiata e il pubblico fa il tifo per lui! In realtà, i telespettatori americani avrebbero voluto vedere Quinn e Carter formare una coppia dopo tutto il caos.