Beautiful, Quinn impedirà un matrimonio? Eric verrà smascherato

Nuovi colpi di scena nelle puntate che stanno andando in onda in America, con la Fuller che riuscirà a scoprire il segreto del marito

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Quinn scoprirà il tradimento di Eric, il quale ha attualmente un’amante, Donna. Ebbene sì, la designer di gioielli riuscirà a beccare in flagrante il marito a letto con la Logan. E bisognerà fare attenzione ai successivi passi della Fuller, che ora potrebbe far saltare il matrimonio di Carter e Paris. Andando per ordine, la designer di gioielli scoprirà che Eric la sta tradendo da tempo e con lei, durante questa sconvolgente scoperta, ci sarà Bridget.

Per chi non lo sapesse, a breve i telespettatori di Canale 5 assisteranno alla nascita della relazione segreta di Quinn e Carter. Profondamente delusa da come sta andando avanti il suo rapporto con Eric, la Fuller si lascia andare alla passione con l’avvocato. Il loro segreto esce allo scoperto e avvengono diversi colpi di scena, con il patriarca della famiglia Forrester che mette in atto un folle piano per aiutare i Quarter a continuare a vedersi di nascosto. La sua idea si rivela un fallimento e Quinn finisce per tornare tra le braccia di Eric.

La trama attualmente in onda in America ha già superato questa fase e ora a tradire è, invece, il Forrester. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Eric avvia una vera e propria relazione segreta con Donna. I due si incontrano di nascosto, mentre Quinn sa che suo marito va a giocare a pickleball. Nel frattempo, la Fuller si preoccupa per lo stato di salute del suo consorte e decide di regalargli un particolare anello.

Lui non lo sa, ma questo gioiello tiene sotto controllo i suoi battiti cardiaci. Quando si rende conto che c’è qualcosa che non va, Quinn chiede aiuto a Bridget. E proprio quando si troverà con la figlia di Eric a pranzo, nelle prossime puntate americane, riuscirà a scoprire la verità. Un cameriere farà sapere alle due che, in realtà, il campo da pickleball è chiuso da tempo per lavori.

A questo punto, Quinn capirà che Eric le sta mentendo. Non solo, scoprirà che il marito da tempo usa un cottage della struttura. Insieme a Bridget, si recherà sul posto e resterà sconvolta quando troverà suo marito a letto con Donna. Ovviamente, la Fuller non reagirà bene al tradimento. Non lo metterà sullo stesso piano della sua relazione con Carter.

Infatti, è certa che in quella circostanza la colpa fosse anche del Forrester, sempre distante e poco presente. Cosa farà Quinn quando scoprirà che Eric la sta tradendo con Donna? Ancora non si sa di preciso quale sarà la sua decisione al riguardo. Sicuramente il Forrester verrà smascherato, ma le conseguenze non sono ancora state rivelate.

Intanto, nelle puntate che stanno andando in onda in America, Carter è convinto che Quinn non lascerà mai Eric (ignaro di ciò che sta accadendo). Pertanto, decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale chiedendo a Paris di diventare sua moglie! La Fuller si oppone subito a questa scelta dell’avvocato, facendogli notare che la Buckingham non è, secondo lei, la donna giusta.

Ma ormai Carter sente di aver preso la decisione giusta e comunica a Paris di voler celebrare il loro matrimonio il più presto possibile. In queste settimane, Quinn capisce di non aver dimenticato l’avvocato e quando scoprirà il tradimento di Eric tutto potrebbe cambiare! La madre di Wyatt, infatti, potrebbe riuscire a fermare in tempo il matrimonio di Carter e Paris.

Avrà modo di impedire le nozze prima che sia troppo tardi? Le indiscrezioni fanno sapere che Quinn potrebbe raggiungere l’altare proprio all’ultimo momento, chiedendo a Carter di non sposare Paris. Bisognerà capire come reagirà l’avvocato e se riuscirà, appunto, a spezzare così il cuore della giovane Buckingham!