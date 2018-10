Beautiful puntate italiane: cosa succede quando Steffy e Liam rivedono Hope

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Steffy e Liam si lasciano e rivedono Hope

Hope Logan è tornata a Beautiful. Proprio quando Liam Spencer ha lasciato la moglie Steffy Forrester dopo aver scoperto il suo tradimento con Bill Spencer. Per il momento il ritorno della figlia di Brooke non è di dominio pubblico: a saperlo sono in pochi, tra cui Sally Specta, che ha incontrato la ragazza per caso alla Forrester Creations. Cosa succede quando Steffy e Liam scoprono del rientro in città di Hope? Inutile negare che la Logan si intromette nel matrimonio tra i due, seppur all’inizio cerca di restarne fuori. Ma quando Hope scopre che Liam è andato a vivere in albergo lo raggiunge per chiedere spiegazioni. Liam, durante un primo incontro, non rivela nulla a Hope di quanto accaduto con Steffy. Tanto che Hope, dopo aver lasciato Liam, si reca da Steffy per invitarla a salvare il suo matrimonio e rivelando il nome dell’hotel dove alloggia Liam. Insomma, Hope vuole aiutare Liam e Steffy a tornare insieme. Ma quando viene a galla la verità su Bill e Steffy il pensiero di Hope Logan cambia velocemente.

Hope e Liam tornano insieme e lei resta incinta

Dopo aver scoperto del tradimento di Steffy, Hope assicura il suo sostegno a Liam. Tra i due riesplode la passione e finiscono a letto insieme. Di più: arrivano addirittura all’altare ma Spencer Junior decide di non andare fino in fondo perché non ha dimenticato del tutto Steffy. Il rapporto con la Forrester è però irrecuperabile, nonostante l’arrivo della piccola Kelly. Subito dopo Hope Logan scopre di aspettare un bambino da Liam e quest’ultimo sceglie di ritornare tra le braccia della ragazza. Che finalmente sposa con una cerimonia a casa di Eric, alla quale presenzia pure Steffy.

Beautiful: Liam e Steffy non tornano più insieme

Steffy e Liam non tornano più insieme: nelle puntate americane di Beautiful i due sono uniti solo dalla piccola Kelly. Steffy ha scelto di essere una madre single, mentre Liam sta aspettando un altro figlio da Hope. Che porta avanti la sua gravidanza nonostante qualche difficoltà di troppo.