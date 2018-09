Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope ha problemi con la gravidanza

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope perde il bambino che aspetta da Liam?

Ancora problemi per Hope Logan a Beautiful. Nelle nuove puntate americane della soap opera la figlia di Brooke sta riscontrando delle difficoltà con la sua gravidanza. La seconda per la giovane che, come ricorderete, ha già perso qualche anno fa il figlio che aspettava da Wyatt. Ora la situazione è differente: Hope è incinta di Liam, che ha sposato solo di recente, dopo che il ragazzo ha finalmente deciso con chi stare. La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele, nonostante la presenza costante di Steffy e sua figlia Kelly, e tutto sembra andare a meraviglia. Ma proprio mentre Hope sta osservando emozionata lo scatto dell’ultimo ecografia effettuata, ecco che la figlia di Deacon avverte una forte fitta alla pancia. Una situazione che preoccupa subito Hope, che chiama immediatamente Liam per correre in ospedale.

Liam e Hope si sono sposati da poco e aspettano un figlio

Hope perderà il bambino che aspetta da Liam? Al momento non ci è dato saperlo. Ma di sicuro la Logan non sta vivendo una dolce attesa facile e tocca stare a riposo. Anche se col lavoro è complicato, visto che Hope è tornata alla Forrester Creations per riproporre la sua linea di moda, la Hope for the future. Un progetto che non piace più di tanto a Steffy, intenzionata a rilanciare la sua collezione di lingerie. Le due si scontrano dunque in ufficio, nonostante la pace ritrovata nella vita privata. Steffy, dopo i sbagli commessi con Bill, ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare a Liam. La ragazza è ancora innamorata del suo ex marito ma ha scelto di lasciarlo libero di rifarsi una vita con Hope.

Liam e Steffy si sono lasciati dopo il tradimento di Bill

La storia tra Liam e Steffy è finita dopo la notte di passione tra la Forrester e il suocero. I due restano legati per sempre dalla piccola Kelly, la bambina che è nata dopo il tradimento di Steffy. Quest’ultima è dovuta ricorrere addirittura al test di paternità per fare chiarezza tra Liam e Bill. Che, sottolineiamo, al momento non hanno ancora fatto pace nelle puntate americane di Beautiful.