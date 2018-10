Beautiful anticipazioni americane: Steffy e Liam NON tornano più insieme

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Steffy e Liam si lasciano definitivamente

Dopo il tradimento con Bill, Steffy e Liam non tornano più insieme. Nelle attuali puntate americane di Beautiful i due sono genitori amorevoli della piccola Kelly, ma sono dei genitori separati. Certo, Steffy non si arrende subito: per tutto il periodo della gravidanza fa il possibile per riconquistare l’ex marito. Ma il ritorno di Hope Logan a Los Angeles complica le cose. La figlia di Brooke si riavvicina a Liam e i due riprendono a frequentarsi. E proprio quando Liam ha qualche ripensamento sul rapporto con Steffy, Hope scopre di essere incinta. Liam sceglie così di restare definitivamente con Hope, che finalmente riesce a sposare. Un matrimonio che Steffy non ostacola, anzi. Tra gli invitati all’evento, omaggia gli sposi con un toccante discorso.

Beautiful puntate americane: Steffy Forrester mamma single

Al momento Steffy Forrester è una mamma single. La figlia di Ridge non ha ancora superato del tutto la fine del suo matrimonio con Liam e per questo ha scelto di concentrarsi sulla figlia più che su stessa. Bill Spencer ha provato a conquistare l’ex nuora, con tanto di proposta di matrimonio ma si è rivelato tutto inutile. Conscia di aver perso un grande amore come quello di Liam, Steffy ha optato per una vita in solitudine. Arriverà prima o poi un nuovo amore?

Steffy: rapporto d’amicizia con Liam, Wyatt e Bill Spencer

Per ora Steffy si tiene lontano dagli uomini della famiglia Spencer. Pure con Wyatt, suo ex marito, non c’è nulla più che un legame d’amicizia. Anche perché Wyatt sta vivendo un’appassionante storia d’amore con Sally Spectra, dopo che è stato scaricato da Katie Logan. Quest’ultima ha lasciato Wyatt per intraprendere una nuova relazione con Thorne Forrester, che poi diventa suo marito.