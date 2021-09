Beautiful puntate America: Thomas troverà l’amore, ma non con Hope

Ebbene sì, la soap opera di Beautiful questa volta vuole dare l’opportunità a Thomas di trovare l’amore. Ma non sarà Hope a far battere il suo cuore. Un’altra donna entrerà nella vita del figlio di Ridge. Di chi si tratta? Le anticipazioni americane annunciano una grande serata romantica per il giovane Forrester, che rappresenterà il primo passo per seppellire definitivamente la sua ossessione per la Logan. Ovviamente, con questa soap opera, è bene dire ‘mai dire mai’. In futuro, Thomas potrebbe tornare a inseguire Hope.

Per la trama che andrà in onda questo autunno in America, comunque, è stata riservata una grande novità per questo personaggio. Le puntate si concentreranno presto sulla prossima storia d’amore di Thomas. Non si sa, al momento, chi sarà la donna che entrerà nel cuore dello stilista. Infatti, c’è il dubbio che arriverà a Los Angeles un nuovo personaggio. Allo stesso tempo, non si esclude l’ipotesi che si tratti di una ragazza che i telespettatori hanno già conosciuto. Il punto è che questa storia d’amore rappresenterà una novità per Thomas.

Dunque, sarà una donna che non è ancora entrata nel suo cuore, sicuramente non Hope. Ora quest’ultima sta vivendo serenamente il suo matrimonio con Liam. Ma attenzione, perché le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un problema per questa coppia. Pare che i due genitori di Beth vivranno un nuovo dramma nelle prossime puntate americane, causato dal ritorno di un personaggio misterioso. Dunque, molto presto, la felicità di Hope e Liam verrà attaccata.

Intanto, sembra proprio che l’unico a vivere un po’ di serenità in amore sarà Thomas. La ragazza che entrerà nel suo cuore potrebbe essere Paris Buckingham, volto ancora sconosciuto per i telespettatori italiani. Si tratta della sorella di Zoe, che ha appena sviluppato dei sentimenti verso John Finnegan, il neo marito di Steffy.

Si pensa che Sheila possa sfruttare questa situazione per allontanare suo figlio dalla Forrester. E qui potrebbe entrare in gioco Thomas. Quest’ultimo, dopo aver svolto il ruolo del ‘cattivo’, improvvisamente diventa un eroe. Riesce a riscattarsi quando viene imprigionato da Justin Barber. Proprio il figlio di Ridge salva Liam e Bill dalla prigione.

Ora arriverà il momento anche per lui di viversi la sua storia d’amore, ma non si escludono i subdoli piani. Thomas potrebbe tornare a mettere in atto i suoi stratagemmi pericolosi per conquistare questa misteriosa ragazza.

Non resta che attendere per scoprire la trama legala al figlio di Ridge per questo autunno.