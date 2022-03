Beautiful puntate America, Thomas sa tutta la verità su Brooke: cosa farà

Nelle puntate americane di Beautiful sta accadendo di tutto. Per assistere alla rottura tra Ridge e Brooke il pubblico di Canale 5 dovrà attendere un bel po’ di tempo. Nel frattempo, ci pensano le ultime anticipazioni americane a fare il punto della situazione sulla trama che sta andando in onda in America. Ridge decide di dire addio a Brooke, togliendosi anche la fede dal dito e lasciandosi consolare da Taylor. Il tradimento con Deacon, questa volta, sembra aver allontanato in modo irreparabile i Bridge.

E mentre si fanno ipotesi su una nuova possibile coppia (Taylor-Bill), ecco che Sheila scioccherà di nuovo Thomas nei prossimi episodi americani. Il giovane stilista è l’unico a conoscenza del complotto messo in atto dalla Carter. Proprio lei, per vendicarsi della Logan, fa in modo che quest’ultima si ubriachi durante la notte di Capodanno. Ridge è fuori città per lavoro e Deacon fa compagnia a Brooke. Ed ecco che scatta un bacio. La madre di Hope tiene segreto quanto accaduto, ma non passa troppo tempo prima che la verità esce fuori.

Infatti, Steffy riesce a trovare il modo per scoprirla e, con l’aiuto di Taylor e Thomas, provoca l’addio tra Ridge e Brooke. Mentre suo padre sta lasciando la Logan, Thomas ha un battibecco con Sheila, durante il quale capisce che dietro al tradimento c’è il suo zampino. Cosa accadrà ora nelle prossime puntate americane di Beautiful? Innanzitutto, Deacon cercherà di supportare Brooke in questo momento difficile, così come stanno facendo Hope e Liam.

Tra i Forrester, invece, Ridge si chiederà cosa sta accadendo a Thomas, il quale apparirà decisamente nervoso dopo la sua conversazione con Sheila. Il ragazzo penserà di confessare, per poi decidere di continuare a tenere nascosto il complotto di Sheila, almeno per il momento. Ci saranno delle scene dolci tra padre e figlio, ma Ridge si renderà conto che qualcosa non va.

Thomas non si fermerà e raggiungerà di nuovo Sheila, con lo scopo di scoprire tutta la storia. Pertanto, la esorterà a spiegargli come ha portato Brooke a ubriacarsi la vigilia di Capodanno. Le anticipazioni americane segnalano che la Carter continuerà con la sua confessione. Per lei sarà una grande gioia raccontare a qualcuno la sua vendetta.

Questo significa che Sheila svelerà a Thomas tutto sul suo piano di vendetta. Il giovane Forrester resterà sorpreso da quanto la Carter sia subdola. Ovviamente, la dark lady vorrà anche assicurarsi che il segreto resti tale. Ma si sa che a Los Angeles niente resta chiuso in un cassetto. Dunque, presto la verità verrà fuori e potrebbe essere proprio Thomas e svelarla.

Certo, il fratello di Steffy sarà molto combattuto al riguardo. Vorrebbe essere sincero con suo padre, ma vederlo di nuovo vicino a Taylor gli farà cambiare idea. Sarà comunque convinto del fatto che il piano di Sheila non sia una giustificazione per il tradimento di Brooke.