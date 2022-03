Beautiful, Bill e Taylor: la coppia che non ti aspetti, cosa potrebbe accadere

Bill e Taylor in Beautiful potrebbero davvero formare una coppia? Se Brooke e Ridge ritroveranno la serenità di un tempo questo sarebbe sicuramente un accoppiamento da colpo di scena. Chi si aspetterebbe mai di vedere lo Spencer a fianco della madre di Steffy e Thomas? Probabilmente nessuno, eppure è questo il grande colpo che la soap opera americana potrebbe riservare ai telespettatori. Sicuramente, non c’è ancora alcuna sicurezza che i Bridge si riuniranno. Nonostante ciò, la storia ha dimostrato più volte che prima o poi si ritrovano sempre.

Brooke consiglia, infatti, a Taylor di godersi questa reunion famigliare, finché durerà. La Logan è quasi certa che riuscirà a superare la crisi con Ridge. E se finirà davvero così, che fine farà la Hayes? Al momento – si parla delle puntate che stanno andando in onda ora in America – il Forrester si sta lasciando consolare da una Taylor un po’ dubbiosa. Sebbene i suoi figli la spronino a viversi questa reunion, la psicologa è preoccupata per il futuro. Sa che Brooke e Ridge, in un modo o nell’altro, si sono sempre ricongiunti.

Dunque, Taylor si ritroverebbe inevitabilmente sola e con il cuore spezzato. Chi potrebbe farle battere di nuovo il cuore? Bill Spencer sarebbe perfetto e sicuramente inaspettato! Anche lui oggi è solo e senza una donna al suo fianco. Non è più al centro della scenda e da quello che si sa sta facendo di tutto per riconquistare il cuore di Katie, che ormai è troppo delusa dai suoi tradimenti.

Se lo Spencer non riuscirà a conquistare la sorella più piccola delle Logan potrebbe ritrovarsi costretto a guardare altrove. C’è davvero un grande potenziale nel far scoppiare la scintilla tra Bill e Taylor. Innanzitutto, il passato spesso li ha uniti, anche se non in modo sereno. Chi da anni guarda la soap, sa bene che la Hayes sparò lo Spencer, tentando di farlo fuori per proteggere Steffy.

Quella fu una mossa che Taylor non pagò, in quanto lo stesso Bill decise di tacere sulla verità per rispettare il volere di sua nuora. La psicologa credeva che lo Spencer stesse manipolando sua figlia per avere una relazione con lei e per questo lo sparò. D’altronde, neanche Bill è un santo. Dunque, l’accoppiata potrebbe essere davvero vincente.

Ultimamente, le anticipazioni di Beautiful segnalano che Taylor ricorda spesso Bill, quando ripercorre i tradimenti di Brooke ai danni di Ridge. Tutte queste menzioni potrebbero spianare la strada a una nuova storia d’amore, come segnala Celebdirtylaundry.

Cosa accadrebbe alla trama? Ridge sicuramente si mostrerebbe geloso, ponendo le basi per altri conflitti nel suo matrimonio con Brooke. Sicuramente, Steffy e Thomas faticherebbero ad accettare questa relazione della madre.

C’è davvero la possibilità che Taylor e Bill finiscano per consolarsi a vicenda. Sarebbe un grande colpo di scena, visto che ora tutti attendono di vedere la Hayes ricostruire la sua vita insieme a Ridge.

Va ricordato che di recente è stata annunciata un’importante svolta per i prossimi mesi, che cambierà per sempre la trama. Quindi, i telespettatori possono aspettarsi di tutto.