Beautiful puntate America, Ridge: l’inattesa confessione alla sua amante

Anticipazioni americane Beautiful, nuova coppia: Ridge e la speciale confessione a Shauna

Ridge, nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda in America, continuerà a farsi consolare dalla sua amante. Stiamo parlando di Shauna Fulton, arrivata a Los Angeles insieme alla figlia Florence. Quest’ultima è la donna che finge di essere la madre naturale di Beth/Phoebe, data in adozione a Steffy dal dottor Reese. E mentre la figlia cerca di riscattarsi con le Logan, che si rivelano essere sue parenti, Shauna si fa strada con Ridge. La donna appare intenzionata a conquistare un bel posto all’interno della famiglia Forrester. Per poter raggiungere questo obbiettivo non può non avvicinarsi proprio all’amministratore delegato della nota azienda di moda. Ebbene Shauna arriva nella vita di Ridge nel momento giusto! Infatti, il figlio di Eric sta vivendo una situazione abbastanza complicata con Brooke. In Italia l’abbiamo visto recentemente entrare in crisi con la Logan a causa delle intromissioni di Bill, ma questa volta a creare caos nel loro matrimonio è una persona per lui molto importante.

Beautiful puntate americane: rottura definitiva tra Brooke e Ridge a causa di Thomas

A intromettersi nel matrimonio di Ridge e Brooke ci pensa, questa volta, Thomas. Quest’ultimo, sappiamo bene ormai, non ha un buon rapporto con la Logan. I due non se la mandano di certo a dire, creando confusione nella testa di Ridge. Infatti, l’amministratore delegato della Forrester Creations è in serie difficoltà poiché deve scegliere da quale parte schierarsi in questa guerra aperta. Purtroppo vedremo Ridge voltare inevitabilmente le spalle a Brooke, per sostenere suo figlio. In particolare, è la Logan che chiede al marito di fare una scelta. Una decisione dolorosa quella che il Forrester si ritrova a prendere e che lo porta a fare una speciale confessione a un’altra donna, Shauna.

Ridge si fa consolare da Shauna: il Forrester ammette di provare dei sentimenti nei confronti della donna

Sembra essere arrivata la rottura definitiva tra Brooke e Ridge, in particolare quando Hope decide di lottare per avere la custodia del figlio di Thomas, Douglas. Nel frattempo, Ridge trova consolazione in Shauna, con cui scoppia la passione! Ed ecco che il Forrester fa una dichiarazione d’amore alla Fulton. Ferito e deluso dal comportamento di Brooke, confessa a Shauna di provare per lei dei sentimenti molto forti! Dunque, pare che si sia ufficialmente creata una nuova coppia all’interno della soap! Come reagirà Brooke di fronte a questo inaspettato tradimento?