Beautiful, Hope soffre di un disturbo mentale? La Logan fuori controllo

Anticipazioni americane Beautiful, Hope è mentalmente instabile? La forte ossessione verso Douglas

Sembra proprio che Hope soffra segretamente di un disturbo mentale. Le anticipazioni americane di Beautiful vedono questa ipotesi come unica spiegazione all’attuale comportamento della giovane Logan. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in America, la figlia di Brooke ha dimostrato di essere fortemente ossessionata da Douglas. La ragazza appare disposta a tutto pur di avere la custodia del bambino e non solo. Infatti, Hope non vuole semplicemente diventare la madre del piccolo, ma intende essere l’unico genitore per lui. Attraverso i documenti che cercherà di far firmare a Thomas, la Logan vuole poi recarsi in tribunale per richiedere la custodia esclusiva. Ma non sarà semplice. Infatti, il Forrester si dice disposto a mettere la sua firma sulle carte, solo se Hope trascorrerà una notte di passione con lui. Facciamo presente, però, che Thomas non sa ancora che la Logan vuole allontanarlo completamente dalla vita di Douglas. Ora tutta l’attenzione è posta proprio su loro e diversi siti americani vedono Hope mentalmente instabile.

Beautiful puntate America, Hope e l’ossessione nei confronti di Douglas: Thomas firma i documenti

L’instabilità mentale andrebbe a spiegare la forte ossessione che Hope prova nei confronti di Douglas. Fino ad ora abbiamo visto mentalmente instabile Thomas, il quale per raggiungere i suoi obbiettivi si dice, più volte, disposto a tutto. I suoi gesti hanno confermato questa instabilità mentale e ora questo dubbio ricade anche su Hope! La Logan ha una vera e propria ossessione nei confronti di Douglas, sebbene abbia da poco ritrovato la sua piccola Beth. Questo suo comportamento genera anche un evidente distacco con Liam, il quale intanto sembra riavvicinarsi a Steffy. Pur di avere la custodia di Douglas, Hope trascorrerà la notte con Thomas? Intanto, dalle anticipazioni sappiamo che la Logan riuscirà a portare il Forrester a firmare i documenti che la vedono come madre del bambino.

Hope pronta a tutto pur di salvare Douglas: qualcuno morirà

Hope soffre davvero di un’instabilità mentale? In passato, a differenza di Thomas, non ha mai effettivamente mostrato di avere degli squilibri. Eppure questa sua ossessione verso Douglas sembrerebbe provare ciò. Tra qualche giorno, avremo sicuramente importanti risposte, in quanto scopriremo anche quale sarà il personaggio che perderà la vita!