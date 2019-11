Beautiful puntate America: Hope diventa finalmente la madre di Douglas

Anticipazioni americane Beautiful, Hope riesce finalmente a ottenere la custodia di Douglas

Come svelano le anticipazioni americane di Beautiful, finalmente Hope riuscirà a diventare la madre di Douglas, figlio di Thomas. Nel corso delle prossime puntate in onda in America, dunque, la giovane Logan riuscirà a raggiungere il suo obbiettivo. Ricordiamo che proprio in queste ultime settimane, Hope decide di mettere in atto un piano per riuscire a togliere a Thomas la custodia di Douglas. La ragazza è ormai convinta che il Forrester non sia in grado di crescere suo figlio in modo amorevole. Infatti, il ragazzo ha più volte sfruttato la dolcezza del bambino per raggiungere i suoi scopi. Hope, per riuscire a convincere Thomas a firmare i documenti che permettono anche a lei di avere la custodia di Douglas, si avvicina nuovamente al pericolo. La giovane Logan si ritrova ancora a dover trascorrere del tempo con il Forrester. Ed è proprio questo che preoccupa non poco Brooke e Liam, i quali sostengono Hope ma non condividono le sue ultime scelte.

Beautiful puntate americane, Hope in pericolo: ottiene i documenti per la custodia di Douglas, ma come?

Brooke e Liam non sono per nulla d’accordo con il piano messo in atto da Hope. I due sono convinti che Douglas sia in pericolo insieme a Thomas, ma non vorrebbero comunque vedere la ragazza in pericolo. La giovane Logan confessa apertamente al Forrester di voler avere la custodia di Douglas, al fine di permettergli di avere al suo fianco una figura materna. Ma il suo piano prevede anche un altro obbiettivo. Dopo aver ottenuto i documenti firmati da Thomas, Hope vorrebbe recarsi in tribunale per togliere completamente la custodia al ragazzo. Non si sa ancora, però, come la Logan riuscirà ad avere tra le sue mani questi documenti.

Hope diventa la madre di Douglas causando una guerra senza precedenti

Le anticipazioni svelano un bel passo avanti per Hope, che otterrà finalmente i documenti che le permettono di diventare madre di Douglas. Ma i problemi non tarderanno ad arrivare. Ricordiamo che Thomas chiede alla Logan di trascorrere una notte insieme, affinché lui le possa firmare i documenti. Non crediamo che Hope si sia concessa al Forrester, ma sicuramente utilizzerà la forte ossessione che Thomas prova nei suoi confronti. Le ultime anticipazioni, svelate dal sito CelebrityLaundry, vedono “una grande guerra di Forrester / Logan che probabilmente non avrà precedenti”, causata proprio dalla vittoria di Hope su Thomas.