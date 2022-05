Beautiful puntate America, Ridge e Taylor stringeranno un patto segreto

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge e Taylor si ritroveranno a fare un patto segreto. Ma di cosa si tratta? I due ex coniugi decideranno di mettersi d’accordo per mantenere il silenzio su una scelta presa da Thomas. Infatti, tenteranno di proteggere il figlio dalla furia di Brooke e di altri protagonisti. Facendo il punto della situazione, con l’arresto di Sheila molte cose vengono a galla. Steffy, dopo essere finita in coma, riesce finalmente a ricordare tutto sulla sparatoria nel vicolo de Il Giardino e non solo.

Fa sì, con l’aiuto di Ridge e Taylor, che Carter finisca con le spalle al muro. Sebbene ci siano i timori che possa trovare una via di fuga, ora Sheila si trova in carcere e non può più fare del male a nessuno. In questa fase della trama, esce fuori un altro segreto della dark lady, oltre quello riguardante la morte di Finn. Steffy ricorda il motivo per cui aveva deciso di affrontarla nel vicolo de Il Giardino: aveva appena scoperto il suo folle piano contro Brooke. In realtà, la giovane Forrester è riuscita a fare questa scoperta dopo aver notato lo strano comportamento di suo fratello.

Infatti, le anticipazioni americane di Beautiful ci fanno sapere che Thomas è stato il primo a scoprire che Sheila aveva scambiato le etichette delle bevande analcoliche che Brooke aveva ordinato per Capodanno. Quella notte, a causa dell’intromissione della Carter, la Logan si è ubriacata e ha concluso la serata baciando Deacon. Ridge è venuto a conoscenza di questo bacio e si è rifugiato tra le braccia di Taylor.

Intanto, ecco che Thomas ha avuto un confronto con Sheila, il quale gli ha confessato cosa ha fatto con le bevande analcoliche. Vedere Ridge voltare le spalle a Brooke e tornare tra le braccia di Taylor, ha portato il giovane stilista a decidere di mantenere segreto il folle piano della Carter. In realtà, più volte, avrebbe voluto confessare a tutti la verità dei fatti, non riuscendoci.

Ha spesso affrontato Sheila, chiedendole di stare lontano da Brooke e di non farle del male. Ma non è mai stato sincero con suo padre, fino a questo momento. Quando la verità sulla Carter è venuta a galla, Thomas è riuscito finalmente a liberarsi di questo enorme peso, confessando a Ridge che lui era l’unico a conoscenza di ciò che aveva fatto Sheila a Brooke.

Se lui avesse sin da subito svelato la verità, probabilmente la sparatoria nel vicolo de Il Giardino non sarebbe accaduta e Finn sarebbe ancora vivo. E mentre Brooke avrà in carcere un durissimo confronto con Sheila, Ridge e Taylor prenderanno una decisione. Thomas ha avuto un ruolo in quello che è successo, da quando ha taciuto sul piano della Carter contro Brooke.

Ma Ridge e Taylor decideranno di nascondere questa parte della storia, stringendo un patto segreto. Questo è ciò che riportano le ultime anticipazioni americane sulle puntate che andranno in onda questa settimana in America. Intanto, si fa sempre più insistente il sospetto che Finn sia ancora vivo!