Beautiful puntate America, Ridge di fronte a un bivio: la verità esce fuori

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge dovrà prendere un’importante decisione. In particolare, secondo le ultime anticipazioni, inizierà a pensare di poter dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Brooke. Ma non potrà sottovalutare l’intesa che c’è attualmente con Taylor. Facendo il punto della situazione, la verità sullo scambio di etichette dello Champagne bevuto dalla Logan a Capodanno porterà Ridge a prendere una decisione. A portare a galla quanto realmente accaduto a Brooke ci penserà Steffy.

Come già anticipato, la giovane Forrester ricorderà ogni cosa riguardante il suo confronto con Sheila. Pertanto, sarà di nuovo consapevole del motivo che l’ha portata ad affrontare la Carter nel vicolo de Il Giardino. Scendendo nel dettaglio, ricorderà il sabotaggio di Sheila ai danni di Brooke. Il primo a scoprirlo è stato Thomas, il quale ha deciso di mantenere il silenzio. Steffy ha notato il suo disagio e ha deciso di indagare. Ha scoperto così che la Carter ha a che fare con quanto accaduto durante la notte di Capodanno.

Per chi non lo sapesse, Brooke si ubriaca e bacia Deacon. Ridge lo viene a sapere e decide di lasciarla. I telespettatori americani sanno bene che a spingere la Logan a ubriacarsi è stata proprio Sheila, la quale scambia le etichette delle bottiglie. La madre di Hope è convinta di bere bevande analcoliche e, invece, per colpa della Carter finisce per ubriacarsi. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che finalmente anche Ridge scoprirà il sabotaggio di Sheila, come anche la stessa Brooke.

Sarà così cosciente del fatto che Sheila vuole distruggere la vita della Logan. Nonostante ciò, bisogna considerare che Ridge potrebbe non riuscire comunque a perdonare Brooke. Infatti, non potrà dimenticare il fatto che sua moglie gli ha mentito sul bacio dato a Deacon. Avrebbe potuto rivelargli la verità, invece è rimasta nel silenzio finché tutto quanto non è uscito fuori.

Ma si sa, Ridge e Brooke non possono fare a meno l’uno dell’altra! Le anticipazioni americane fanno sapere che il Forrester si ammorbidirà quando scoprirà che Sheila ha spinto la Logan fuori dal carro. Pertanto, vorrà darle tutto il suo appoggio e sicuramente sarà tentato di rimettere in piedi il suo matrimonio. Allo stesso tempo, come potrà ignorare la profonda connessione rianimata con Taylor?

Non solo, ora Ridge e Taylor sono più uniti che mai, visto che stanno affrontando con Steffy tutto il dramma. La situazione per il Forrester si complicherà ulteriormente, infatti si renderà conto che è giunto il momento di fare una scelta.

Due sono le possibilità: darà un’altra opportunità al suo matrimonio con Brooke oppure decidere che ormai fa parte del suo passato e restare con Taylor. Ovviamente, indipendentemente dalla sua scelta, potrebbero avvenire vari colpi di scena.

Certo, potrebbe tornare con Brooke e cercare di far funzionare le cosa, ma ci sarà sempre la possibilità che possa tradirla con Taylor in seguito. In ogni caso, lo stilista cercherà almeno di prendere una decisione, anche se vacillerà visto quanto sta accadendo.