Beautiful puntate America: il commovente addio tra Ridge e Brooke

Anticipazioni americane Beautiful: il doloroso addio tra Ridge e Brooke

Nel corso delle puntate di Beautiful, in onda questa settimana in America, i telespettatori assisteranno al commovente addio tra Ridge e Brooke. In lacrime, l’amministratore delegato della Forrester Creations decide di mettere fine alla sua storia d’amore con la Logan. Un duro momento per i due, che ormai da tempo stanno vivendo una crisi molto forte. Il motivo per cui vedremo Ridge prendere questa dolorosa decisione riguarda quanto sta accadendo attualmente a Thomas. Quest’ultimo è considerato dalla Logan come una persona fortemente instabile, tanto che tra loro arriva uno scontro abbastanza violento. Il giovane Forrester finisce addirittura in coma e Ridge, da questo momento, prende le distanze dalla moglie. La storia poi procede, in quanto Thomas riesce a sopravvivere e a tornare in scena. Il ragazzo, però, è convinto che le Logan stiano rovinando la sua famiglia. Pertanto, fa di tutto pur di mettere Ridge e Brooke uno contro l’altra. Non solo, ad agire contro la coppia c’è anche Shauna.

Beautiful puntate americane: in lacrime, Ridge chiude la sua storia con Brooke

Ridge arriva a prendere la decisione di chiudere la sua love story con Brooke quando viene a sapere che Thomas ha firmato i documenti che vedono diventare Hope madre di Douglas legalmente. Il Forrester è convinto che la ragazza sia riuscita a manipolare suo figlio pur di raggiungere il suo scopo. E mentre Thomas torna in scena, dopo il violento scontro che lo vede cadere in una vasca piena di acido, Ridge decide di mettere un punto al matrimonio con Brooke. Lo stilista non ha più intenzione di continuare a vivere insieme alla Logan e sceglie di intraprendere un’altra strada. Brooke cerca di convincerlo a cambiare idea, ma senza risultati.

Ridge chiude in lacrime la sua storia con Brooke: la Logan cerca di convincerlo a cambiare idea

Un confronto doloroso tra Ridge e Brooke, che vede entrambi non riuscire a trattenere le lacrime. I due piangono di fronte alla fine della loro storia d’amore: da una parte la Logan cerca di trattenere il Forrester, dall’altra quest’ultimo non cambia idea. Subito dopo, vedremo Ridge farsi consolare dalla sua amante, Shauna.