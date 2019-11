Beautiful, Thomas è vivo e torna: il suo atteggiamento è sospettoso

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas è vivo e torna in scena, Hope sconvolta

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda in America, si farà vivo Thomas! Ebbene il figlio di Ridge non è morto come crede Hope in questo momento. Infatti, i telespettatori americani stanno attualmente vedendo la Logan combattere contro sé stessa. La figlia di Brooke avverte dei forti sensi di colpa per quanto accaduto alla Forrester Creations. Ricordiamo che Hope, dopo essere riuscita ad avere la firma di Thomas sui documenti che le permettono di diventare madre di Douglas, fa un gesto inaspettato. Tra i due si accende un forte scontro, che si conclude con la Logan che cerca di liberarsi dalla stretta del Forrester. Per far ciò, Hope spinge Thomas oltre una ringhiera, facendolo cadere all’interno di una vasca piena di acido. La figlia di Brooke resta sconvolta di fronte a quanto accaduto. La Logan, però, non riesce più a trovare il Forrester, tanto che è convinta del fatto che sia morto. Un duro momento per Hope, che riesce a confidare il suo gesto solo a Brooke, l’unica persona di cui si fida davvero. Neppure Liam è ancora a conoscenza della situazione. Ma, durante le prossime puntate, ecco che la Logan si ritroverà proprio di fronte a Thomas!

Beautiful anticipazioni americane, Thomas torna e il suo atteggiamento è misterioso

Tutti cercano Thomas. Ridge e Steffy non riescono a capire dove possa essere andato, tanto che iniziano a temere il peggio. Brooke chiede a Hope, intanto, di mantenere il segreto e di non rivelare a nessuno quanto accaduto quella tragica notte. Durante la prossima settimana, Thomas tornerà in scena vivo e vegeto. Naturalmente la Logan resterà scioccata nel vedere l’ex marito e non solo. Le anticipazioni rivelano che la figlia di Brooke inizierà anche a chiedersi quale sarà la prossima mossa di Thomas. Infatti, quest’ultimo non tratterà in modo sgradevole l’ex moglie, anzi, insieme a lei annuncerà a Douglas che ha di nuovo una mamma. Il bambino apparirà felicissimo per la notizia, mentre Thomas non si comporterà come la maggior parte del pubblico si aspetta.

Thomas è vivo: quale sarà la sua prossima mossa contro Hope?

Thomas non si scaglierà su Hope! Eravamo già consapevoli del fatto che il Forrester sarebbe potuto tornare in scena con un piano di vendetta contro la Logan. Si è iniziato a ipotizzare che Thomas sarebbe tornato e avrebbe subito denunciato Hope di tentato omicidio. Invece, il figlio di Ridge apparirà abbastanza tranquillo e questo non potrà che creare ancora più paura. Cosa starà pensando di fare? Forse il suo obbiettivo sarà quello di mantenere il segreto su quanto accaduto per ricattare Hope e Brooke! In questo modo, Thomas avrà le due Logan nelle sue mani e si spiegherà il motivo di questo suo inaspettato atteggiamento.