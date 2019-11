Beautiful, Hope confessa a Brooke di aver ucciso Thomas: la reazione

Beautiful anticipazioni americane: Hope rivela solo a Brooke di aver ‘ucciso’ Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Hope finire nel panico totale. La giovane Logan non riesce a trovare Thomas, dopo il tragico scontro avvenuto alla Forrester Creations. In particolare, i telespettatori americani hanno assistito alla presunta morte del figlio di Ridge, spinto da Hope all’interno della vasca contenente acido. La Logan vuole solo liberarsi dalla stretta di Thomas, ma quest’ultimo perde l’equilibrio e cade. Una vera e propria tragedia per la figlia di Brooke, che non riesce ancora a darsi una spiegazione per quanto accaduto. Infatti, la Logan si mette subito alla ricerca di Thomas, sperando che sia riuscito a mettersi in salvo in tempo. Ma le sue ricerche risultano sin da subito inutili. Hope non riesce a superare questo momento, sicura di aver ucciso Thomas. Una parte del pubblico è, però, convinta che il Forrester sia riuscito a mettersi in salvo. Dunque, il figlio di Ridge potrebbe presto fare il suo ritorno, sebbene Hope sia ormai certa che sia morto. Un’altra parte dei telespettatori è, invece, sicura che Thomas sia davvero morto. Non riuscendo a sopportare il peso per quanto accaduto, la Logan decide di confidarsi con l’unica persona di cui può fidarsi.

Puntate americane Beautiful, Hope devastata: Brooke sciocciata cerca di darle sostegno

Hope non riesce a sopportare il peso per quanto accaduto con Thomas. Devastata dai forti sensi di colpa, la Logan confessa a Brooke cos’è realmente successo durante la discussione con il Forrester. Naturalmente la donna resta profondamente colpita dalla situazione, tanto che non riesce a trattenere le lacrime. Subito dopo, però, cerca di rassicurare la figlia. Sebbene sia sciocciata, Brooke trova la forza per dare sostegno a Hope, facendole presente che lei si è semplicemente difesa. Dunque, a detta sua la figlia non dovrebbe sentirsi in colpa.

Hope ha ucciso davvero Thomas? Intanto, Ridge è furioso

Brooke, intanto, è convinta che ci sia un lato positivo in tutta questa storia: prima della tragedia, Hope riesce a far firmare a Thomas i documenti che le permettono di avere la custodia di Douglas. Ed è proprio su questo punto che Ridge mostra tutta la sua ira. L’amministratore delegato della Forrester Creations è certo che Hope abbia manipolato suo figlio per ottenere la firma. Intanto, però, Ridge non sa cosa è accaduto realmente a Thomas!