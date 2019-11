Beautiful, Thomas è morto? Una irriconoscibile Hope commette una follia

Anticipazioni americane Beautiful, Thomas è davvero morto? Hope lo spinge in una vasca di acido

Thomas è davvero morto? Il tanto atteso momento per i telespettatori americani di Beautiful è finalmente arrivato. Le ultime anticipazioni americane annunciano la morte di un personaggio principale nel corso della puntata in onda in America l’8 novembre. Stasera è stato trasmesso l’episodio, dunque, tanto atteso e il pubblico americano ha potuto assistere al momento più importante di quest’ultimo periodo. Ebbene il protagonista della soap di cui da giorni si parla è il figlio di Ridge e Taylor. Sebbene ancora qualcuno sui social abbia alcuni dubbi al riguardo, Hope uccide Thomas. Il tutto accade durante una serata molto importante per la Logan. Il motivo? Proprio durante questa puntata, la figlia di Brooke riesce a portare il Forrester a firmare i documenti sulla custodia del piccolo Douglas. Ormai da settimane la Logan ha avviato un vero e proprio piano per riuscire a diventare la madre del bambino, figlio di Thomas e Caroline. Convinta che il Forrester non possa svolgere il ruolo di padre, a causa della sua instabilità mentale, Hope inizia a organizzare una missione davvero pericolosa.

Beautiful puntate America, Hope riesce a convincere Thomas a firmare i documenti sulla custodia di Douglas

Secondo quanto è stato possibile vedere nel corso della puntata in onda oggi in America, Hope commette un gesto davvero folle. Finalmente riesce a portare, con uno stratagemma, Thomas a firmare i documenti sulla custodia di Douglas. A questo punto, alla Forrester Creations, afferma di voler parlare subito con il bambino, per annunciargli la lieta notizia. Il figlio di Ridge, però, vuole prima essere sicuro che Hope mantenga la sua promessa. Infatti, ricordiamo che la Logan promette a Thomas che insieme avrebbero una famiglia per Douglas e che avrebbero trascorso una notte di passione insieme. Ora il fratello di Steffy inizia a nutrire qualche dubbio sulla sincerità di Hope, che in realtà non ha mai creduto nelle promesse fatte. La giovane Logan commette a questo punto un gesto davvero folle! In queste settimane è stata davvero irriconoscibile, tanto che in molti hanno iniziato a pensare che soffra anche lei di un’instabilità mentale.

Hope spinge Thomas: il Forrester cade in una vasca piena di acido

Non appena Thomas intuisce che Hope l’ha solo preso in giro cerca di trattenerla. La giovane Logan vuole trovare assolutamente Douglas, sicura che si trovi in una stanza della Forrester Creations. Il figlio di Ridge continua a confermarle che il piccolo sta bene e le chiede di fidarsi di lui. Hope cerca di liberarsi dalla stretta di Thomas, che cerca anche di baciarla. Ed è proprio a questo punto che la Logan lo spinge via, facendolo cadere dalla ringhiera. Non solo, Thomas muore cadendo all’interno di una vasca sottostante piena di acido! Sui social, però, qualcuno si dice convinto del fatto che il Forrester sia però ancora vivo.