Beautiful puntate America, Liam trascinato nel caos dei Bridge: Bill torna

Ne stanno accadendo di ogni nelle puntate americane di Beautiful. La trama che sta andando attualmente in onda in America vede al centro della scena la rottura tra Ridge e Brooke. Inevitabilmente, ciò che sta succedendo ai Bridge trascina gli altri protagonisti nel caos. Tra questi c’è Liam Spencer. Quest’ultimo ha ormai ritrovato la serenità con Hope, ma il ritorno di Deacon già mette a dura prova il loro matrimonio. Nel frattempo, l’arrivo di Sheila causa problemi anche alla coppia composta da Steffy e Finn.

Gli equilibri sembrano essere andati ormai distrutti con questi ritorni e ora in scena c’è anche Taylor. Dunque, come si può immaginare, i telespettatori americani stanno assistendo a vari colpi di scena. Come già anticipato, Liam si schiera subito dalla parte delle Logan. Quando Brooke perde le speranze, lo Spencer la invoglia a continuare la sua lotta per Ridge. Non solo, tenta di avere delle notizie sul Forrester sfruttando il suo rapporto con Steffy, in quanto hanno una figlia insieme, Kelly.

Questo, però, sembra non bastare a tenere viva la serenità nella vita dei Lope. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Bill tornerà in scena per dare delle indicazioni a Liam riguardo alle sue due famiglia con Steffy e Hope. In particolare, il capo della Spencer Publications gli darà uno dei suoi consigli per aiutarlo a muoversi meglio tra le due eterne rivali e mantenere, allo stesso tempo, intatto il suo matrimonio.

Sebbene sia schierato dalla parte delle Logan, Liam deve comunque cercare di avere un buon rapporto con Steffy, visto che sono entrambi genitori di Kelly. Ma dal momento che Bill apparirà, nelle prossime puntate americane, preoccupato per l’equilibrio del figlio, i fan non possono non preoccuparsi. Questo potrebbe, infatti, suggerire che emergeranno nuovi problemi tra Hope, Liam e Steffy.

Nelle puntate che stanno andando in onda in Italia, c’è aria di crisi per i Lope e la situazione si complica con il risultato del test di paternità che effettua la Forrester. Nella trama che sta andando in onda in America, tutto questo è già stato superato. Ma ci sono per loro altri problemi da affrontare. Mentre Steffy scoprirà presto il segreto su Sheila di cui Thomas è a conoscenza, Liam chiederà ancora alle Logan di mantenere le distanze da Deacon.

Probabilmente lo Sharpe continuerà a rappresentare un grande ostacolo per una vita serena, secondo lo Spencer. L’ex detenuto sta già complicando la situazione, visto che fa parte del motivo che genera la rottura tra i Bridge. Pertanto, questa sarà una ragione in più per tenerlo lontano dalle loro vite.

Liam sarà trasportato in mezzo al caos e i fan dei Lope sperano che non ci siano amare conseguenze anche per loro. In vita della svolta scioccante che cambierà per sempre la trama di B&B, i telespettatori sono molto ansiosi!