Beautiful puntate America, grande svolta: Hope si riavvicina a Thomas

Anticipazioni americane Beautiful: dopo l’incidente, Hope si riavvicina a Thomas

Grande svolta nelle prossime puntate americane di Beautiful, che vede protagonisti Hope, Liam e Thomas. Sembrava ormai ufficiale e certo il ritorno di coppia tra la Logan e lo Spencer. I due hanno da poco scoperto che la piccola Beth è viva. Pertanto, Liam e Hope sembrano voler riformare la famiglia che tanto desideravano, lasciando Steffy soffrire. Ma ecco che accade il colpo di scena. Le ultime anticipazioni americane vedono la Logan ripensare seriamente all’annullamento del matrimonio con Thomas. Pare che Hope inizierà a riconsiderare la questione, decidendo di non annullare più le sue nozze. Il tutto accade dopo il violento scontro tra Brooke e Thomas. Hope si trova sola nella casa sulla scogliera, quando improvvisamente arriva il Forrester. Preoccupata per l’instabilità mentale del marito, la Logan chiama immediatamente sua madre. Quest’ultima si precipita sul posto prima ancora di Ridge. Convinta che Thomas voglia fare del male a Hope, Brooke si mette subito in guardia. Uno scontro il loro che porta il giovane Forrester a cadere dalla scogliera.

Beautiful, Hope torna tra le braccia di Thomas? La Logan si sente in colpa e si allontana da Liam

Thomas cade dalla scogliera e finisce in coma. Un terribile incidente che porta Ridge ad addossare tutte le colpe su Brooke. Questa tragedia non può che dividere questa coppia e non solo. Infatti, nelle prossime puntate i telespettatori vedranno Hope sempre più lontana da Liam e vicina a Thomas, nonostante quanto accaduto in passato. La giovane Logan rivela alla madre che probabilmente il marito voleva semplicemente darle delle spiegazioni e non farle del male. Con i forti sensi di colpa, Hope sostiene e appoggia Thomas, anche dopo il risveglio dal coma. Proprio quando si sveglia nel suo letto d’ospedale, il giovane Forrester si rende conto che Hope è ancora lì al suo fianco.

Hope e Liam separati, Brooke e Ridge sempre più lontani: l’incidente di Thomas crea scompiglio tra le coppie

Thomas è fortemente instabile, ma Hope sembra ancora non essersene resa conto del tutto. Anche quando il detective Sanchez interroga il giovane Forrester sulla morte di Emma, la Logan è lì al suo fianco a sostenerlo. Dopo l’incidente, il figlio di Ridge ammette di non ricordare molto bene quanto accaduto la notte dell’incidente di Emma. Questo porta Bill e Justin a reagire davvero male. Non solo, il capo della Spencer Publications è pronto a tutto pur di sostenere Brooke. Intanto, Liam cerca di far ragionare Hope, la quale non riesce a fare a meno di stare accanto a Thomas.