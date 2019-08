Beautiful, Brooke e Ridge in crisi: lui passa la notte con un’altra donna

Beautiful anticipazioni americane, Ridge accusa Brooke di tentato omicidio e poi passa la notte con un’altra donna

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano la crisi tra Brooke e Ridge. Il tutto accade dopo che Thomas cade dalla scogliera e finisce in coma. Scendendo nel dettaglio, il giovane Forrester torna a Los Angeles per dare spiegazioni alla moglie, riguardo al suo coinvolgimento nel segreto su Beth. Non appena Hope si ritrova sola con Thomas avverte il pericolo e chiama in soccorso la madre. Sia Brooke che Ridge corrono verso la casa sulla scogliera. La prima ad arrivare è la Logan, la quale nota subito che Thomas sta stringendo le braccia di Hope. A questo punto, sicura di poter mettere in salvo sua figlia, Brooke ha uno scontro fisico con il giovane Forrester, che cade dalla scogliera. Ridge arriva proprio in questo preciso momento e si accorge subito delle gravissime condizioni del figlio. Ed ecco che proprio a causa di quanto accaduto, il figlio di Eric si scaglia duramente contro sua moglie, accusandola di aver tentato di uccidere Thomas.

Beautiful: Ridge accusa Brooke di aver tentato di uccidere suo figlio Thomas

L’ennesima crisi tra Ridge e Brooke, che questa volta vede il primo accusare la moglie di tentato omicidio. Ovviamente la Logan, con la testimonianza di Hope, si difende dalle forti accuse. La donna afferma di non aver spinto Thomas, il quale invece è caduto dalla scogliera da solo. Ma ormai Ridge appare fortemente convinto del fatto che Brooke sia la responsabile delle terribili condizioni in cui si trova suo figlio. Quest’ultimo si trova sul letto di ospedale, in coma. Il medico rivela subito a Ridge che il ragazzo potrebbe trovare difficoltà a risvegliarsi. Questa forte tensione si riversa inevitabilmente sul rapporto tra Brooke e il Forrester.

Brooke e Ridge in crisi: Bill aiuta la Logan, il Forrester si consola con un’altra donna

Le ultime anticipazioni americane non parlano d’altro che della crisi che è scoppiata tra Brooke e Ridge. E mentre da una parte Bill farà di tutto per aiutare la Logan in questo momento difficile, dall’altra il Forrester passerà la notte con un’altra donna. Non sappiamo di chi si tratti, ma sappiamo che accadrà proprio dopo una violenta lite con Brooke.