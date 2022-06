Beautiful puntate America: Carter pronto a sposarsi, Quinn è disperata

By

Carter nelle prossime puntate americane di Beautiful si dirà certo di voler fare la sua proposta di matrimonio a Paris. Ma attenzione perché i telespettatori hanno capito ormai che l’avvocato non è pienamente convinto di questa decisione. È chiaro che Carter è ancora innamorato di Quinn, la quale ricambia anche i suoi sentimenti. La Fuller, però, al momento non pare sentirsi pronta a mettere fine alla sua storia d’amore con Eric. Anche se, va considerato che la designer di gioielli non sa cosa sta realmente accadendo alle sue spalle.

Come già anticipato, Eric tradisce Quinn con Donna e attualmente Hope è l’unica a essere a conoscenza di questo enorme segreto. Dopo il tradimento subito da sua moglie e Carter, il patriarca della famiglia Forrester inaspettatamente si getta tra le braccia della Logan. I due iniziano ad avere, molto spesso, degli incontri segreti. Dovranno comunque fare molta attenzione visto che la Fuller si avvicinerà alla verità, grazie a un particolare anello che ha regalato al marito. Intanto, Carter crede che sia arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita.

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Paris è innamorata di Carter ed è pronta ad andare contro il volere di sua mamma Grace pur di stare insieme a lui. Questo l’avvocato l’ha capito, ma non si sbriga a fare una mossa con la Buckingham perché troppo concentrato a comprendere le reazioni di Quinn. Quest’ultima, sebbene non voglia lasciare Eric, cerca di convincere Carter a non sposare Paris.

La designer di gioielli si dice convinta del fatto che l’avvocato meriti di meglio. Ed ecco che nelle prossime puntate americane Carter e Quinn avranno un’altra intensa conversazione. Tra loro ci sarà una connessione speciale. Ma l’avvocato crederà che questo non sia fondamentale, almeno finché la Fuller sarà dalla parte di Eric e del loro matrimonio.

Pertanto, confermerà che presto farà la sua proposta di matrimonio a Paris, ovvero entro questo fine settimana. La madre di Wyatt si renderà conto che ormai Carter ha preso una decisione definitiva e spererà di riuscire a fermare questo fidanzamento.

Nel frattempo, le anticipazioni americane segnalano che Hope invece vorrà parlare con Eric. Cercherà di capire come si sente davvero sia con Quinn che con Donna. La figlia di Brooke vorrà tenere il segreto sulla relazione della zia.

Nonostante ciò, avrà bisogno di avere una motivazione adeguata da parte di Eric. La vita sentimentale del Forrester diventerà sempre più complicata con il passare del tempo e questo vale anche per Quinn!

Probabilmente il loro amore ormai si è spento, ma nessuno dei due riesce a dire addio all’altro. Quando la Fuller scoprirà il tradimento con Donna, sicuramente avrà un motivo in più per mettere la parola fine a questo matrimonio.

Ma potrebbe essere troppo tardi e Carter potrebbe aver già fatto la sua proposta a Paris. D’altronde in questa soap opera sono abituati a convolare a nozze in un pochissimi giorni. Dunque, il tempo sembra che stia per scadere!