Beautiful, Eric ha una relazione segreta: come Quinn scoprirà tutto

Le anticipazioni americane di Beautiful parlano ormai da settimane di Eric e Quinn. La coppia torna al centro dell’attenzione, dopo il tradimento di lei con Carter. Superano vari ostacoli e tornano finalmente a vivere serenamente nella villa Forrester. Ma questo periodo di serenità dura ben poco, visto che lui ricambia con la stessa moneta! Eric tradisce Quinn e lo fa ripetutamente. Infatti, quella con Donna è una vera e propria relazione extraconiugale. I due si incontrano frequentemente e Quinn non immagina stia accadendo tutto questo.

Nel frattempo, la Fuller ha nuovi contatti con Carter, alla Forrester Creations. Qui la designer di gioielli riserva dei consigli all’avvocato, che si ritrova ancora in una situazione amorosa spinosa. Il pubblico americano ha gioito nel rivedere Quinn e Carter così vicini. Sono tanti i telespettatori che tifano per i Quarter e ora un loro ritorno sembra possibile. C’è qualcosa che, in effetti, potrebbe ostacolarli, ovvero Paris Buckingham. In ogni caso, questo può accadere solo quando Quinn scoprirà che Eric la sta tradendo.

Non bisogna sottovalutare la Fuller, che dovrebbe trovare troppi problemi per arrivare alla verità. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potrebbe scoprire il tradimento di Eric attraverso un anello. Nella longeva soap opera tutti i segreti escono sempre fuori. E sicuramente anche questa volta sarà così. In questa fase della trama non mancano i drammi per i Forrester, con Steffy che sta affrontando il lutto per la morte di Finn.

Quinn ed Eric stanno dando il loro supporto alla famiglia, ma questo non impedisce a lui di incontrare segretamente Donna. Intanto, la Fuller decide di fare un regalo al marito: un anello. Si tratta di un gioiello speciale e abbastanza particolare, poiché monitora le statistiche di salute di Eric. La designer di gioielli preferisce non rivelare questo dettaglio al Forrester per non farlo preoccupare.

Pertanto, Quinn sarà in grado di conoscere molte informazioni su Eric, come la frequenza cardiaca. Quando il patriarca della famiglia Forrester ha i suoi incontri segreti con Donna, fa sapere alla moglie che sta andando a giocare a pickleball. Quindi, questo potrebbe aiutare Eric a cavarsela. Ma non per molto. Proprio in questo modo, Quinn potrà avere un motivo per correre al campo di pickleball e scoprire così la sua assenza.

Si porrà molte domande e cercherà di trovare la verità, come solo lei sa fare! La madre di Wyatt percorre anche le strade più pericolose per raggiungere i suoi obbiettivi. Dunque, è quasi impossibile che Quinn non scopra il tradimento. Per il momento, non ha ancora nessun dubbio su Eric. Infatti, gli regala l’anello per seguire davvero il suo stato di salute, in quanto è preoccupata.