Beautiful puntate America, Carter: la verità su Paris lo riporta da Quinn

Nelle puntate in onda in America sta accadendo di tutto: i Quarter vivono un momento intenso che li riavvicina

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful parlano di un riavvicinamento tra Quinn e Carter. I telespettatori in America, per lungo tempo, hanno fatto il tifo per i Quarter e ora c’è una riconnessione tra loro. Il pubblico di Canale 5, invece, deve ancora assistere al primo avvicinamento tra i due, che tradiscono Eric e tutta la famiglia Forrester con la loro relazione segreta. Tra loro si accende una scintilla che faticano a tenere spenta, al punto che si lasciano andare alla passione più volte, per poi essere scoperti. Ed è a questo punto che avviene il colpo di scena.

Eric mette in atto un folle piano per permettere a Quinn di vivere la sua passione con Carter. Ma sin da subito tutto questo si rivela un vero disastro, soprattutto quando Ridge e Brooke scoprono quanto sta accadendo. Alla fine, la Fuller si ritrova a fare una scelta: tornare definitivamente a essere la signora Forrester, mettendo da parte i sentimenti che nutre nei confronti dell’avvocato. Quest’ultimo non può fare altro che accettare la sua decisione. Non se ne sta con le mani in mano, visto che si intromette in un’altra relazione.

Carter e Paris si lasciano andare alla passione, proprio quando lei ha una storia d’amore con Zende. L’avvocato dei Forrester si sente in colpa per quanto accaduto, ma non riesce a rinunciare alla Buckingham. Nel frattempo, arriva a Los Angeles la mamma di Paris, la quale invita entrambi a separarsi. La donna, infatti, vorrebbe vedere sua figlia sposare Zende.

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Carter decide di chiudere con Paris. Entra così in gioco Quinn, la quale intuisce che l’avvocato è la ragione per cui ancora la Buckingham non si è fidanzata ufficialmente con Zende. Alla Forrester Creations, la Fuller si confronta con Carter, il quale definisce la sua storia con Paris un errore che non sarebbe mai dovuto accadere.

L’avvocato confessa alla designer di gioielli che lui e la Buckingham avrebbero dovuto contrastare la loro attrazione. Di fronte a queste parola, naturalmente, Quinn non può che sorridere visto che anche lei ha vissuto con lui una situazione del genere. Ed ecco che finalmente Carter si lascia andare ad alcune confessioni che lo riavvicinano alla Fuller.

Scendendo nel dettaglio, ammette che da quando lei è tornata da Eric non sta più bene. Si sentiva confusa al punto che si è lasciato andare con Paris, sapendo che non sarebbe andato da nessuna parte. Confessa che non poteva rischiare di iniziare qualcosa di reale, non quando una parte di lui desidera ancora Quinn!

A questo punto, Carter ammette di sentire molto la sua mancanza. Dunque, sembra che l’avvocato voglia confessare di essersi avvicinato a Paris solo per cercare di dimenticare lei. Intanto, Quinn gli consegna la chiave del suo loft e le loro mani si toccano in un momento così speciale.

I fan dei Quarter, nel corso di questa puntata andata in onda in America, sono impazziti! Quinn e Carter si fissano intensamente. La moglie di Eric non può non confessare che anche lei sente la sua mancanza.

Nelle prossime puntate americane, per i Quarter ci saranno altri momenti intensi che forse li riporteranno sulla stessa strada, di nuovo. La confessione di Carter su Paris, indubbiamente, tocca nel profondo Quinn che non l’ha ancora dimenticato!