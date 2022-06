Beautiful anticipazioni americane: Hope scoprirà il segreto di Donna

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Hope verrà a conoscenza del segreto di Eric e Donna. Sarà lei la prima a scoprire la relazione segreta di sua zia con il patriarca della famiglia Forrester. Per chi non lo sapesse, nelle puntate che stanno andando in onda in America Eric sta tradendo Quinn con Donna. Il padre di Ridge sta vivendo questa love story alle spalle di tutti, dopo essere stato tradito dalla Fuller e da Carter. Il pubblico di Canale 5 deve ancora assistere alla nascita della storia d’amore di Quinn e dell’avvocato.

La Fuller in questi giorni ha confessato a Carter di avere dei seri problemi da risolvere con Eric. Tra loro la passione sembra essersi spenta e la designer di gioielli trova conforto tra le braccia dell’avvocato. I due iniziano così una relazione extraconiugale, alle spalle di tutti. Il segreto, in breve tempo, viene a galla ed Eric fa una proposta indecente a entrambi: potranno continuare a viversi la loro passione, ma nessuno dovrà mai saperlo. Questo folle piano, però, giunge subito al termine, con Ridge che reagisce davvero male quando viene a conoscenza di tutto.

Quinn sceglie di tornare da Eric e mette così fine alla sua relazione con Carter. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che tra loro non finisce qui. Infatti, al momento, è in corso un riavvicinamento per i Quarter. La Fuller non vuole che l’avvocato faccia la sua proposta di matrimonio a Paris. Ma Carter ormai crede che non potrebbe mai esserci una vera relazione con Quinn e così decide di dare una possibilità alla sua storia con la Buckingham.

Ed ecco che, nel frattempo, Eric tradisce Quinn con Donna, più e più volte. Il Forrester e la Logan si incontrano segretamente come amanti e si lasciano andare alla passione. Tutto alle spalle della Fuller, che presto arriverà a scoprire a tutto. Ma, intanto, Hope si ritroverà di fronte a una verità per lei sconvolgente. In particolare, nelle prossime puntate americane vedrà Donne litigare con Eric.

Non solo, la figlia di Brooke finirà per assistere anche a un momento intimo dei due amanti. A questo punto, Hope deciderà di affrontare sua zia, la quale le chiederà di mantenere il segreto. Pare che la figlia di Brooke terrà la bocca chiusa per il momento.

Ma la verità è destinata a uscire fuori. Tutti i segreti a Los Angeles vengono svelati e questo sicuramente non sarà da meno. Nel frattempo, Quinn terrà sotto controllo il cuore di Eric attraverso un anello, a distanza.

Improvvisamente, noterà che i battiti del Forrester sono troppo accelerati, quando le arriverà una notifica da questo particolare anello. Per tale motivo, richiamerà l’attenzione di Bridget, la quale è da poco tornata a Los Angeles e lavora nell’ospedale del posto.

Quinn non si renderà subito conto che gli incontri segreti con Donna sono la ragione per cui la frequenza cardiaca di Eric è alle stelle. Ma è ormai questione di poco tempo e la verità verrà a galla, con Hope che non saprà come comportarsi.