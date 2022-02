Beautiful puntate America, Carter nei guai: Katie torna, un ricatto

Le ultime anticipazioni americane segnalano che l’avvocato, quando la Logan torna in scena, si ritrova in un bel pasticcio

Ormai Carter in Beautiful sta conquistando un posto centrale. Negli anni ha sempre avuto un ruolo un po’ dietro le quinte. Tra storie d’amore finite male e il suo lavoro alla Forrester Creations, l’avvocato non ha mai destabilizzato così tanto le dinamiche. Ora invece la situazione è cambiata e si ritrova nuovamente protagonista di un triangolo amoroso. Nelle puntate in onda ora in America, Carter è tra Paris e Zende. Quest’ultimo vorrebbe convolare a nozze con la giovane Buckingham, ma non sa cosa sta accadendo con l’avvocato.

Facendo un punto della situazione, Carter si ritrova a vivere una relazione amorosa con Quinn alle spalle dei Forrester. Dopo una serie di svolte, la Fuller torna tra le braccia di Eric e l’avvocato si ritrova tutto solo ad affrontare la grande delusione. I telespettatori avrebbero, invece, voluto che questa coppia avesse un futuro. Non significa che questo un giorno non avverrà, ma per ora sono abbastanza distanti. Le anticipazioni americane hanno parlato per qualche tempo della vicinanza tra Carter e Katie.

Il pubblico, anche in questo caso, avrebbe voluto avere un lieto fine per loro. Ma la loro storia si è conclusa ancora prima di iniziare. La più piccola delle sorelle Logan è scomparsa dalla scena per un bel po’ di tempo e ora torna per avere un confronto con Carter! Mentre Ridge sospetta che l’avvocato si sia nuovamente messo nei guai – questa volta però non c’entra Quinn – al loft dell’avvocato si presenta Katie.

La sorella di Brooke vorrebbe parlare degli ultimi numeri di marketing della Forrester Creations e non può non chiedersi cosa stia accadendo nella vita amorosa di Carter. Katie capisce subito che c’è qualcosa che sta nascondendo e gli chiede di essere chiaro con lei. Non solo, gli fa anche notare che dopo l’avvicinamento avvenuto tra loro è scomparso dalla sua vita.

Katie non sa che Carter si è innamorato di Paris, la quale ha preso un impegno con Zende di recente. Le racconta solo che c’è qualcuno, in effetti, che ha attirato la sua attenzione, ma non è una donna sposata. Nonostante ciò, le confessa che si ritrova in una situazione complicata.

Chi si aspetta che dopo questo confronto tra Carter e Katie possa nascere qualcosa dovrà farsene una ragione, perché non sarà così. Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America, l’avvocato continuerà a vivere di nascosto la sua storia d’amore con Paris.

Ci saranno delle conseguenze inaspettate per loro, in quanto è appena approdata a Los Angeles la madre della ragazza, Grace Buckingham. Quest’ultima vorrebbe vedere sua figlia accettare la proposta di matrimonio di Zende.

Al contrario, Paris non vuole impegnarsi ancora seriamente e continua a vedersi con Carter di nascosto. Non solo, consiglia a Zende di uscire con altre ragazze. Il povero ragazzo si confida addirittura con l’avvocato, non immaginando minimamente cosa sta accadendo.

Grace crede che Zende sia l’uomo perfetto per sua figlia e non comprende il motivo per cui lei continui a non volersi impegnare con lui. La giovane assicura di non essere ancora pronta per un impegno che duri una vita, in questo momento.

Ma ecco che proprio la signora Buckingham beccherà Paris e Carter insieme, mentre si baciano. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che la donna non reagirà bene e questo causerà delle scene abbastanza tese nella soap opera americana.

Scendendo nel dettaglio, chiederà delle risposte all’avvocato e inizierà a ricattarlo! Vorrà tenerlo il più lontano possibile da sua figlia, mentre Zende continuerà per ora a restare all’oscuro di tutto questo.

Il ragazzo crede che ci voglia solo del tempo prima che Paris, la donna che tanto desidera, si lasci andare e accetti una proposta di matrimonio. Ora la giovane Buckingham e Carter discuteranno sul da farsi.

Dovranno prendere delle decisioni importanti, soprattutto ora che Grace starà col fiato sul collo a entrambi.