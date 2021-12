Beautiful puntate America, a Natale torna Bridget? Quinn e Brooke tregua

Arriverà il momento della tregua tra Quinn e Brooke a Natale, nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni segnalano anche qualche dubbio sull’eventuale ritorno di Bridget. Si tratta di un personaggio molto amato dal pubblico e spesso fa ritorno a Los Angeles per trascorrere le feste con la famiglia. Questa volta, però, potrebbe essere diverso. Ci sono delle voci secondo cui l’attrice Ashley Jones sia pronta a tornare sul set, per permettere alla sua Bridget di fare una reunion con suo padre Eric e sua madre Brooke.

Ma potrebbe ritrovarsi di fronte a una situazione per lei inaspettata. Ora a casa c’è Deacon Sharpe, suo ex marito. Quest’ultimo la tradì proprio con sua madre, Brooke, e da questo tradimento nacque Hope. La moglie di Liam sta attualmente cercando in tutti i modi di ricostruire un rapporto con suo padre, appena uscito dal carcere. A contrastare questo suo desiderio ci sono Ridge, lo Spencer e Steffy. Tutti e tre sono convinti che Deacon dovrebbe stare lontano dalle loro famiglie, in quanto pericoloso.

Hope, però, ha un’idea totalmente diversa e viene supportata da Brooke. Pertanto, i telespettatori americani stanno assistendo a una nuova crisi per i Bridge. In tutto questo scenario, ecco che la Logan sembra essersi ormai riavvicinata a Deacon, con cui anni fa si lasciò andare al peggior tradimento della sua vita.

Considerando tutto questo, il ritorno di Bridget potrebbe rappresentare un vero colpo di scena! I telespettatori sperano che la Forrester torni a Los Angeles e rimetta le cose al proprio posto. E chissà potrebbe scoppiare di nuovo la scintilla tra lei e Deacon! Questo è sicuramente, per la soap opera americana, tempo di ritorni con Sharpe, Sheila e Taylor. Dunque, non è escluso anche quello di Bridget.

Beautiful anticipazioni americane: Quinn e Brooke promettono tregua

Nel frattempo, il pubblico assisterà a una promessa di Quinn e Brooke. Dopo le sfide affrontate nell’ultimo anno, la Fuller ed Eric saranno ancora insieme e innamorati. A Natale accoglieranno la loro famiglia in casa Forrester e le anticipazioni segnalano un momento pacifico. Ebbene, Quinn e Brooke decideranno di mettere le loro divergenze da parte.

Accetteranno entrambe di stabilire una tregua per l’evento natalizio, in quanto capiranno che l’unica cosa di cui Eric e Ridge hanno bisogno è che le loro mogli siano serene. Ormai da anni Brooke e Quinn non si sopportano, quindi per i telespettatori sarà interessante vederle tentare di essere civili l’una con l’altra.