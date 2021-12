Beautiful, Brooke e Taylor faccia a faccia: vecchia rivalità e tensioni

Per Brooke e Taylor arriverà il primo confronto dopo anni. Stando a ciò che riportano le ultime anticipazioni americane di Beautiful, la Logan avrà dei forti sospetti sulla Hayes. Quest’ultima torna a Los Angeles proprio nel momento in cui i Bridge stanno affrontando una nuova crisi. Per tale motivo, durante le puntate che andranno in onda in America prossima settimana, la madre di Hope sarà seriamente preoccupata. In particolare, vedrà la sua storica rivale come qualcuno che potrebbe scuotere negativamente il suo matrimonio.

Ebbene, Brooke e Taylor rivivranno la loro vecchia rivalità e molti dei loro errori. Non potranno non ripensare alla guerra di cui sono state protagoniste in passato e ora il tutto sembra riaccendersi nel presente. La Hayes vorrà scoprire le reali intenzioni della Logan con Deacon. In questo momento, Brooke sta appoggiando e sostenendo sua figlia Hope nel voler ricucire un rapporto con il padre. In questo modo, si schiera contro Ridge.

Dunque, sembra proprio che ci sarà una sorta di interrogatorio da entrambe le parti. Vorranno inchiodare le motivazioni l’una dell’altra e così ci sarà un’esplosione di tensione. In particolare, la Logan cercherà di mettere Taylor all’angolo per estorcerle una confessione. Questo è ciò che rivelano le anticipazioni americane. Di cosa si tratterà? Si pensa che Brooke vorrà sapere se la storica rivale sia tornata a Los Angeles per qualche motivo specifico.

La madre di Hope sospetterà che la psicologa non abbia fatto ritorno solo per ricongiungersi ai suoi figli Steffy e Thomas. Sentirà che il suo obbiettivo sia riavvicinarsi a Ridge. Pertanto, Taylor e Brooke diventeranno nuovamente delle grandi protagoniste della scena. Questo porterà indubbiamente a nuovi drammi sentimentali nelle prossime settimane.

È già stato anticipato che effettivamente ci sarà un riavvicinamento tra Ridge e Taylor. E quindi il ritorno di quest’ultima potrebbe davvero rappresentare una minaccia per Brooke. La Hayes è pronta a stupire. I telespettatori americani sono ansiosi di assistere al momento in cui Taylor affronterà Sheila.

In realtà, nelle prossime puntate la psicologa si ritroverà a fare una richiesta davvero inaspettata a Steffy. Il suo potrebbe essere un piano ben studiato per allontanare definitivamente la Carter dalla vita di sua figlia e di Finn.