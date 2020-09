Beautiful torna in onda il sabato e la domenica: anticipazioni

Buone notizie per tutti gli appassionati di Beautiful! Dal 12 settembre 2020 la soap opera americana torna in onda su Canale 5 anche nel weekend. In pratica vedremo tutti i giorni in tv le avventure di Hope, Thomas, Liam e Steffy. Con una leggera variazione d’orario: dal lunedì al venerdì The Bold and the Beautiful andrà in onda alle 13.40, il sabato alle 13.45, la domenica alle 14.10. Così facendo si accorcerà, seppur di poco, il divario con le puntate americane che ormai è di un anno. Non solo: finalmente assisteremo alla grande rivelazione che riguarda la piccola Beth, la figlia di Hope e Liam. In seguito alla pausa estiva il segreto è rimasto tale ma finalmente tutti stanno per scoprire la realtà dei fatti. Succede dopo il matrimonio di Hope e Thomas: Liam vede lo stilista discutere animatamente con Flo e comincia ad insospettirsi. Spencer inizia ad indagare e con la complicità di Douglas, figlio di Thomas e della defunta Caroline, arriva a capire che Beth non è morta ed è Phoebe, la neonata adottata da Steffy.

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Liam scopre la verità sulla figlia di Hope

Nel bel mezzo del matrimonio con Hope Thomas minaccia – in disparte – Flo, che si sente in colpa per la piccola Beth. Liam è sorpreso dallo strano atteggiamento dei due e decide così di indagare sulla cugina di Hope, che forse non è così trasparente come vuol far credere. Alla fine è proprio Liam a scoprire chi è Flo, grazie pure alla complicità di Douglas, che si schiera dalla parte di Spencer. Hope scopre che Beth è viva nelle puntate italiane di Beautiful di fine settembre: clicca qui per vedere il video della grande rivelazione.

Hope si riprende la figlia Beth a Beautiful e torna con Liam Spencer

Quando Hope e Liam scoprono la realtà dei fatti si ricongiungono e vanno a riprendersi la loro bambina. Steffy è ovviamente devastata da quanto accaduto a Beth/Phoebe. La Forrester ha adottato inconsapevolmente la neonata e, com’è giusto che sia, ha creato un rapporto speciale con la piccola. Steffy consegna Beth a Hope e la Logan fa alla sua rivale storica una promessa importante: quella di renderla partecipe della vita di Beth. Del resto Steffy e la bambina sono già legate in qualche modo: la Forrester è la madre di Kelly, la figlia che Liam ha avuto dall’ex moglie prima dell’arrivo di Beth. Hope, inoltre, divorzia da Thomas e diventa a tutti gli effetti la madre adottiva di Douglas.