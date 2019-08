Beautiful, la verità su Beth: chi verrà arrestato? Ridge e Brooke furiosi

Beautiful puntate americane: Hope scopre che sua figlia è viva, Ridge e Brooke cercano i colpevoli

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano l’arrivo del detective Sanchez, il quale dovrà indagare su quanto accaduto a Beth, la figlia di Hope e Liam. Sappiamo che sono certamente e direttamente coinvolti nel caso sia Florence che il dottor Reese. La prima, che si rivela essere una Logan in quanto figlia di Storm, ha finto di essere la madre naturale di Phoebe/Beth. La ragazza, più volte, ha dimostrato di essere pronta a svelare il segreto su quanto accaduto. Nonostante ciò, non è mai riuscita a farlo. Solo quando Liam e Wyatt, ormai vicini alla verità, la mettono alle strette, confessa. Sicuramente dovrà pagare un caro prezzo il dottor Reese, padre di Zoe. Proprio lui rapisce la piccola Beth dopo il parto e la dà in adozione a Steffy. L’uomo ha bisogno di saldare un debito e lo fa proprio attraverso questa adozione. Di fronte alla verità, Brooke e Ridge appaiono completamente sconvolti. Entrambi sono pronti a tutto pur di difendere le loro figlie, a cui viene creata non poca sofferenza a causa di questo folle piano.

Anticipazioni americane: Florence e il dottor Reese rischiano di finire in carcere

Liam e Hope ritrovano la felicità quando hanno tra le braccia la loro Beth. A subire negativamente la situazione è Steffy, la quale cresce la piccola come fosse sua figlia, dandole il nome di Phoebe. Ora dovrà separarsi da lei e vivrà momenti davvero strazianti. Proprio per tale motivo, Ridge è pronto a tutto affinché tutti i colpevoli, in particolare Florence, paghino per quanto accaduto e quanto sta accadendo. Insieme a Brooke interrogano sia Zoe che Flo. Le due cercano, senza alcun risultato, perdono ai due. Infatti, entrambi non vogliono sentire alcuna ragione, ma pretendono che paghino tutti per quanto fatto. Nessuna spiegazione potrebbe mai portare Ridge e Brooke a fare un passo indietro. Intanto, Shauna, madre di Flo, cercherà in tutti i modi di salvare quest’ultima dalla prigione certa.

Ridge pronto a farla pagare a Florence: il Forrester furioso

Ridge si mostra particolarmente arrabbiato per la situazione, tanto che nelle prossime puntate in onda in America farà di tutto per far arrestare Florence. Ma non solo, a rischiare una dura pena è soprattutto il dottor Reese. Complice dell’accaduto anche Zoe, che ha sempre voluto mantenere questo segreto tale. Dall’altra parte pure Xander viene subito a conoscenza della verità e, più volte, cerca di svelare quanto realmente accaduto a Hope, non riuscendoci. Infine, anche Thomas sa, poco tempo dopo, tutto quanto e fa in modo che tutti continuino a mantenere il segreto, causando addirittura la morte di Emma. Dunque, pure lui al momento rischia seriamente di finire in carcere.